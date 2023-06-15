Ankara'da 170 bin TL'lik boğa pazarın ilgi odağı oldu

Kurban Bayramı öncesi Ankara'da satışa çıkarılan 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki 'Şahinbey' isimli boğa, 170 bin TL fiyatı ile alıcı bekliyor. Pazarda küçükbaşlar 4 bin ile 9 bin TL, büyükbaşlar ise 35 bin ile 170 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

ANKARA'da, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki 'Şahinbey' isimli boğa, pazarın ilgi odağı oldu. 2,5 yaşındaki boğa, 170 bin TL fiyatı ile alıcı bekliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'nın birçok ilçelerindeki kurban pazarlarına kurbanlık hayvanlar getirildi. Gölbaşı ilçesi Oğulbey Mahallesi'nde kurulan pazar alanı, tam kapasiteye ulaştı. Pazarda, küçükbaşlar 4 bin ile 9 bin TL, büyükbaşlar ise 35 bin ile 170 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Pazardaki en pahalı kurbanlık ise 170 bin TL fiyatı ile 1 ton 100 kilogramlık simental cinsi 'Şahinbey' isimli boğa oldu. Kars'ın Akkaya ilçesinde oturan Zafer Bozkurt'un yetiştirdiği 2,5 yaşındaki boğa, pazarın gözdesi oldu. Pek çok kişinin talip olduğu 'Şahinbey'e şu ana kadar verilen en yüksek teklif, 160 bin TL oldu. Ortakları ile birlikte boğayı almak isteyen Selim Doğan, Zafer Bozkurt ile fiyatta anlaşamadı.

Kurban pazarından sorumlu zabıta amiri Ehliman Erdem, "1000 büyükbaş kapasitemiz, 2 bin 700 küçükbaş kapasitemiz var, bunların hepsi dolu. Hiç boş padogumuz yok. 23 Haziran'da kurban güzellik yarışması düzenleyeceğiz. En güzel seçilen hayvana ödüller verecek" diye konuştu.