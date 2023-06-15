Ankara'da 1.1 tonluk boğa 'Şahinbey', 170 bin TL'den alıcısını bekliyor

Ankara'da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki 'Şahinbey' isimli boğa, 170 bin TL fiyatı ile alıcı bekliyor. Pazarda küçükbaşlar 4 bin ile 9 bin TL, büyükbaşlar ise 35 bin ile 170 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.