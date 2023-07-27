Ankara Çubuk'ta Çubuk Turşusu Hasat Sezonu Başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapıldığı salatalıkta hasat sezonu başladı. İlçede turşu üretiminde kullanılmak üzere yaklaşık 11 bin dekar alanda sebze üretimi gerçekleştiriliyor. Bu yılki düzensiz yağışlar nedeniyle salatalık rekoltesinin biraz daha düşük olması bekleniyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapıldığı salatalıkta hasat sezonu başladı.

"Çengelköy bademi" olarak da bilinen salatalıkların yetiştirildiği ilçede, turşu üretiminde kullanılmak üzere yaklaşık 11 bin dekar alanda sebze üretimi gerçekleştiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, AA muhabirine, 3 bin 900 dekarda ekimi yapılan salatalıkta rekoltenin, bu yılki düzensiz yağışlar nedeniyle geçen yıllara oranla biraz daha düşük olacağını belirtti.

Akbayrak, ilçede yaklaşık 4 bin 22 dekar alanda domates, 1300 dekara yakın da biber ekildiğini aktararak, "Mevsiminde yağmayan ve ekim zamanı yağan yoğun yağmurlar nedeniyle ilçe genelinde sebzede ciddi anlamda zarar meydana gelmişti. Bu ürünlerin tekrar ekimi yapıldı. Normal şartlara göre salatalıkta 1,5 ila 3 ton arasında verim beklerken, bu sene 1,5 ila 2 tona yakın bekliyoruz." diye konuştu.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli de bölgenin en önemli geçim kaynağı turşuluk ürünlerinde güzel sezon geçirmeyi umut ettiklerini dile getirdi.

Özellikle Avrupa ve Arap ülkelerinden tüccarın geldiğini aktaran Benli, "İlçemizde 40 çeşit turşu kuruyoruz ama bunun en çok talep edilen çeşidi salatalık turşusu. Bu yıl Arap ve Avrupa ülkelerine yönelik ihracat için görüşmeler başladı. Salatalık fiyatlarını 0 numaraya 25, 1 numaraya 20 ve 2 numaraya 15 lira dedik ama üretici az buldu, daha yüksek istiyor. Bu yıl turşu fiyatlarının çok yüksek olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Turşu imalatı yapan firma çalışanlarından Aliye İmdat, doğal ev tipi Çubuk turşusu ürettiklerini, kalibrasyondan gelen salatalıkları yıkama ve iğnelemenin ardından bidon ve tenekelere doldurduklarını anlattı.

Yaklaşık 15 yıldır ilçeye salatalık ekimi ve hasadı için çalışmaya gelen Ömer Akyıldız da bu yıl hava şartları nedeniyle hasadın geç kaldığını kaydetti.