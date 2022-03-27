Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği - Haberler

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Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartlarına yüklediği 34 milyon 746 bin 700 TL'lik mazot desteğinin ardından akaryakıt istasyonlarında hareketlilik yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartlarına yüklediği 34 milyon 746 bin 700 TL'lik mazot desteğinin ardından akaryakıt istasyonlarında hareketlilik yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kent ekonomisini canlandırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığı mazot desteğine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartlarına yüklenen toplam 34 milyon 746 bin 700 TL'lik mazot desteğinin ardından akaryakıt istasyonlarında hareketlilik yaşandı. Ayaşlı, Haymanalı ve Gölbaşılı çiftçilerden sonra Elmadağlı çiftçiler de yararlandıkları mazot desteği sayesinde tarlalarını sürebileceklerini belirttiler.

Akaryakıt istasyonu işletmecileri de işlerinin açıldığını ifade ederek, Başkent Kartlı çiftçilere ek indirim uyguladı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği

Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Akaryakıt, Ekonomi, Haberler

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