Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerli Üreticiyi Destekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticiyi destekleyen ve kent ekonomisine katkı sunan kırsal kalkınma projelerini sürdürüyor. ANFA Genel Müdürlüğü'nün Beypazarı'nda hizmete açtığı seralarda üretim devam ediyor ve fideler uygun fiyatlarla yerli üreticiye ulaştırılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yerli üreticiyi destekleyen ve kent ekonomisine katkı sunan kırsal kalkınma projelerini sürdürüyor. İstihdama katkı sağlamak için yerli üreticilerden satın aldığı fideleri geliştirmeyi, yeni bitki yetiştirmeyi ve sözleşmeli üreticilerle ortak çalışma yapmayı amaçlayan ANFA Genel Müdürlüğü'nün Beypazarı'nda hizmete açtığı seralarda üretim devam ediyor.

ANFA Genel Müdürlüğü'nün Beypazarı ilçesinde kurduğu seralarda üretilen tıbbi aromatik bitkiler, fideler ve mevsimlik çiçekler ile bir yandan uygun fiyatlarla üreticiye ulaştırılırken diğer yandan da 'Köyde Yaşayan Kadınları Destekleme Projesi' kapsamında kadınların istihdam edilmesi sağlanıyor. Yaklaşık 4 aylık süreçte 9 milyondan fazla üretim yapılan seralardan; 32 çiçek firması ve 160 kadın yararlandı.Seralardan çıkan fideler uygun fiyatlarla yerli üreticiye ulaştırılıyor.