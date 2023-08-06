Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan'da Çiftçilere Destek Verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan ilçesindeki çiftçilere 4 yılda toplam 6 bin 687 kişiye destek sağladı. Bitkisel üretim ve hayvancılık projeleriyle kırsal kalkınmayı destekleyen belediye, 16 milyon 661 bin 387 TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 4 yılda Sincan'da toplam 6 bin 687 çiftçiye destek verdi. Sincan ilçesindeki 228 bin 146 dekarlık alanda 2019 yılından bugüne kadar ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü'nün yaptığı yatırım 16 milyon 150 bin 569 TL'ye ulaştı.

Kırsal kalkınmayı destekleyerek hem Başkent hem de Türkiye ekonomisini canlandırmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi; bitkisel ve hayvancılık projeleriyle 4 yılda sadece Sincan'da toplam 6 bin 687 çiftçiye ulaştı. Tohumdan sebze fidesine, mazottan sıvı gübreye, arıcılık eğitiminden suni tohumlamaya kadar pek çok farklı alanda verilen destek kapsamında bölgeye toplam 16 milyon 661 bin 387 TL'lik kırsal kalkınma yatırımı yapıldı.

Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü; Sincan ilçesindeki 228 bin 146 dekarlık alanda 6 bin 540 çiftçiye yem bitkisi tohumu, sebze fidesi, nohut ve buğday tohumu, sıvı gübre ve mazot desteklerinde bulundu. 2019 yılında 215 çiftçiye silajlık mısır, adi fiğ, korunga ve macar fiğ tohumu desteği verilirken; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında nohut, arpa, buğday tohumu ve sebze fidesi ile mazot destekleri yapılmaya başlandı. 2023 yılının ilk 7 ayında ise 1020 çiftçiye 3 milyon 39 bin TL'lik mazot, 463 çiftçiye ise domates ve sebze fidesi desteğinde bulunuldu.

Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2021 yılında başladığı destek kapsamında Sincan'da 147 kişiye ulaştı. Arıcılık eğitimi, teke ve gebe düve destekleri, ücretsiz suni tohumlama, hayvan besleme eğitimi, gıda eğitimi, afetzedelere silaj ve küçükbaş hayvan yıkama havuzu gibi pek çok farklı alanda çalışmalar yürütüldü.

Sincan'ın kırsal mahallelerinde Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından gölet temizliği, dere ıslahı, sulama kanalı temizliği, gölet genişletme ve sıvat kurulumu çalışmaları da yapıldı.