Ankara Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüsü İşletmecilerine Gelir Desteği Kararı Aldı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, kasım ayı birinci toplantısında, özel halk otobüsü (ÖHO) işletmecilerine gelir desteği verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Meclis'in 305'inci birleşimini açan Ünal, katip üyelere, önergeleri okutarak, gündemdeki maddeleri ve başkanlık yazılarını oylamaya sundu.

Ünal, EGO Genel Müdürlüğünce 31 Mart 2024 tarihine kadar özel halk otobüsü esnafına gelir desteği verilmesini içeren ABB Başkanı Mansur Yavaş imzalı Başkanlık Yazısı'nın, gündeme alınmasını teklif etti.

Gündeme alındıktan sonra Ünal tarafından oylamaya sunulan Başkanlık Yazısı, Meclis'teki tüm parti gruplarının geçerli oy kullanmasıyla oy birliğiyle kabul edildi.

Bu kapsamda, şehir merkezinde faaliyet göstermekte olan ÖHO işleticilerine ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına ise 2 lira gelir desteği ödemesi yapılacak.

Ayrıca, 202-7 Yenimahalle-Kızılay 220-7 Mamak-Batıkent-Jandarma ve 427-7 Subayevleri-Aşağı Ayrancı, 145-7 Dikmen-Atapark, 263-7 Etlik-Balgat ve 297-7 Abidinpaşa-Batıkent hat numaralı ÖHO'lara ise yolcu sayılarının az olması ve işletme giderlerinin fazla olması nedeniyle ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına da 4 lira gelir desteği ödemesi sağlanacak.

Şehir merkezinde faaliyet göstermekte olan Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı (AHOK) araçlarda ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 7,30 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına 5,30 lira gelir desteği ödenecek.

Çevre ilçelerde faaliyet göstermekte olan ÖHO'lara ise ücretsiz taşıdıkları yolcu başına her ilçenin kendi tam bilet tarifesi üzerinden, öğrenci kartlar için ise ödemelerin her biniş başına her ilçenin kendi tam tarifesinin yüzde 10'u oranında gelir desteği ödemesinde bulunulacak.

Karara göre, 16 Haziran 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak gelir desteği ödemelerinin yanı sıra usulsüz kullanımların önüne geçilebilmesi için ise araçlarda günlük ücretsiz kart kullanımı ilk dört biniş üzerinden hesaplanacak.

Gelir desteği ödemeleri bireysel işleticilerde araç bazında, diğerlerinde kooperatif olarak ücretsiz taşınan yolcu sayılarının son 3 ayın ortalamasının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde hesaplanarak verilecek. Ayrıca yapılacak incelmelerde usulsüz kullanım şüphesi doğuracak herhangi bir durumda ödeme yapılmayacak.

Meclisin aldığı karar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.

"Ortak bir mutabakata varmış"

Söz konusu karara ilişkin söz alan ABB Meclisi Ulaşım Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, ABB tarafından ulaşım esnafına haziran ayından sonra gelir desteği verilmediğini anımsattı.

Cumhur İttifakı olarak ulaşım esnafına verilen gelir desteklerinin uzatılması için önceki oturumlarda önerge verdiklerini belirten Yalçın, "ABB Başkanlığı, bununla alakalı ulaşım esnafı temsilcileriyle görüşerek ortak bir mutabakata varmış. Burada bir liste üzerinden anlaşılmış. Gelir desteği konusunda destek veren bütün meclis üyelerimize, esnafımız adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadarki gibi esnafımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi

Öte yandan ABB Meclisi, Ünal'ın başvurusu sonrası Ankara 24. İdare Mahkemesinin 18 Ekim'de verdiği ABB ile Portaş AŞ arasında, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında imzalanan altyapı projeleri ile Altyapı Yapım Protokolü'nün iptali ve yürütmesinin durdurulması kararını da ele aldı.

Ünal, ABB Meclisi Denetim Komisyonu'nun raporunu dikkate alarak idare mahkemesine AK Parti'li meclis üyesi değil de ABB Meclisi Birinci Başkanvekili olarak başvuruda bulunduğunu aktardı. Ünal, kendisini projedeki hak sahiplerine mesaj atarak şikayet eden ABB Başkanı Yavaş ve ekibi hakkında hedef gösterildiği gerekçesiyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası açacağını kaydetti.

Mahkeme kararına ilişkin söz alan Nihat Yalçın, projenin ihalesinde usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, "Ortada 7,5 milyar liralık bir usulsüzlük var ve bu yolsuzluk, bu usulsüzlük Mansur Yavaş'ın bilgisi dahilinde ve bizzat Mansur Yavaş'ın talimatıyla gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın'ın iddialarına cevap veren CHP Mamak Meclis Üyesi Haydar Demir de "Mamak kentsel dönüşüm mağdurlarını Nihat Yalçın ve o davayı açanlar tekrar mağdur ettiler, onun kıvancını, sevincini yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de ilçesindeki kentsel dönüşüm ve hak sahipleriyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukları, usulsüzlükleri ve mevzuata aykırılıkları vatandaşlarla paylaşacakları bir toplantı düzenleyeceğini bildirdi.