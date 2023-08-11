Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Bölgelere Selektör Tesisi Kurdu

Kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarım projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çiftçiye kaliteli tohum sağlamak amacıyla 4 milyon liralık yatırımla 8 kırsal bölgeye selektör tesisi kurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere verdiği destekleri çeşitlendirerek sürdürüyor. Kırsal bölgelerde üretimi artırmak için çiftçilere desteğini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak 8 kırsal bölgeye 4 milyon TL yatırımla selektör (tohum eleme) tesisi kurdu.

ABB tarafından çiftçilerin tohumlardan daha fazla verim alabilmeleri amacıyla kurulan selektör tesisleri 7 ilçede 8 mahalleye konuşlandırıldı. Kızılcahamam Çeltikçi, Nallıhan Sobran, Ayaş Gökler, Polatlı Beyceğiz, Sincan Bacı, Çankaya Karahasanlı, Haymana Yenice ve Tepeköy Mahallelerine kurulan selektör tesislerinden çevre ilçeler de faydalanabiliyor.

Çevresindeki ekin yerlerine yakın ve merkezi konumda bulunan söz konusu yerlerin özellikle seçildiğini aktaran ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu bilgileri verdi:

"Üreticilerimiz hasat ettiği buğdayı, arpayı bu tesislere getirerek ilaçlanmasının ardından tohumluk olarak kullanabilecek. Sadece arpa ve buğday değil nohut gibi diğer tüm mahsulleri selektörden geçirip tohumluk vasfına geçirilen tüm materyali bir sonraki ekim döneminde rahatça kullanabilecekler."

TESİS, MASRAFLARI AZALTTI

Kaldırdıkları mahsulleri işlemden geçirmek için nakliyat, yakıt ve tesis için büyük ücretler ödediklerini belirten Kızılcahamam Çeltikçi Mahalle Muhtarı Ali Kavacık, mahallelerine kurulan tesisin masrafları azalttığını söyledi. Kavacık, şöyle devam etti:

"Mahallemize 33 tane köy bağlı. Burada selektör tesisi yoktu. Başka bir yere gidiyor orada ürünlerimizi 400-500 lira karşılığında işlemden geçiriyorduk, bir de nakliye ve yol masrafı vardı. Çok zorlanıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş böyle bir imkan tanıdı, biz de üretime başladık. 33 köyden üreticiler gelecek, biz de yardımcı olacağız. Ucuza mal edeceğiz, kilometreden düşecek, yakıttan tasarruf edeceğiz."

Tesislerde saatte 5 ton ürün işlemden geçirilebiliyor. İlaçlama yapılan hububatların çuvallanması ve çuval ağızlarının dikilmesi için çuval ağzı dikim makinesi de bulunuyor.