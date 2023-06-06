Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın Girişimcileri Desteklemeye Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcilere mesleki eğitim vererek ekonomik yönden destek olmaya devam ediyor. BELMEK kursiyerlerinin ürünleri Bahçelievler Gökkuşağı Kamu Pazarı ve Kızılay Zafer Çarşısı'nda hizmete açılan mağazalarda ve internetten satışa sunuluyor. ABB Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 31 farklı branşta eğitim veren BELMEK'lere katılan kursiyerler ve usta öğreticilerin ürünleri yeni kurulan S.S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla satışa sunuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentte kadın girişimcilere mesleki eğitim vererek ekonomik yönden destek olmayı sürdürüyor. ABB'nin Beceri ve Meslek Edindirme Kursları'na (BELMEK) katılan kursiyerlerin ve usta öğreticilerin el emeği ürünleri, Bahçelievler Gökkuşağı Kamu Pazarı ve Kızılay Zafer Çarşısı'nda hizmete açılan mağazalarda ve internetten satışa sunuluyor.

Başkentli kadınları üretime teşvik eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni projelere imza atmayı sürdürüyor. BELMEK'in kursiyerlerinin ürünleri Bahçelievler Gökkuşağı Kamu Pazarı ve Kızılay Zafer Çarşısı'nda hizmete açılan mağazalarda Ankaralılarla buluşuyor.

KADIN KOOPERATİFİ ARACILIĞIYLA SATIŞA SUNULUYOR

ABB Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 31 farklı branşta eğitim veren BELMEK'lere katılan kursiyerler ve usta öğreticilerin ürünleri yeni kurulan S.S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla satışa sunuluyor. Kursiyerler satışını yapmak istedikleri ürünleri belirlenen ürün toplama gününe getirip ücretlerini belirliyor. Komisyon tarafından incelenen ürünler de Gökkuşağı Kamu Pazarı ve Zafer Çarşısı'ndaki mağazalarda satışa konuluyor ve satışın ardından ücret kursiyere aktarılıyor. S.S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Mağazaları haftanın altı günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlar için hayata geçirdiği en önemli projelerinden birisinin BELMEK olduğunun altını çizen ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, şunları söyledi:

"BELMEK'lerde 31 ana başlıkta ve 61 kurs merkezinde kadınlar kendi talepleri doğrultusunda, ağırlıklı olarak da kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel başlıklarda kurslar almakta ve eğitim görmektedir. 25 yıldır BELMEK'lerdeki usta öğreticilerimizin ve kursiyerlerimizin el emeği ürünlerini satışa arz etmek, aile bütçelerine katkıda bulunma taleplerini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Başkent Kadın Girişimi adı altında belediyemizin de desteğiyle bir yapı oluşturduk. 2 tane mağaza açtık ayrıca online olarak da bu ürünlerin satışına imkan sağladık. Her hafta ürün toplama günümüz var. Kursiyerler ürünlerini buraya sunuyorlar ve ücretlerini belirliyorlar. Komisyonumuz satışa uygun olanları seçtikten sonra bunları satışa arz ediyoruz. Satılanların da ücretlerini kendilerine aktarıyoruz ve kursiyerlerimiz de kendi aile bütçelerine bu şekilde katkı yapıyorlar. Aldığımız geri dönüşlerde de çok büyük bir memnuniyet var. Hem halkımız bu ürünlere çok ekonomik fiyatlarla sahip olabiliyor hem de bu kursiyerlerimiz ürünlerinin karşılığını alarak daha fazla üretiyorlar."

Zafer Çarşısı'nda bulunan mağazada ABB Kadın Sığınmaevleri'nde kalan kadınların ürettikleri ürünlerin de satıldığını belirten S.S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yetkilisi Rahime Etlioğlu da şu değerlendirmede bulundu:

"Kooperatif kurmayı çok hayal ediyorduk. Hanımlarımıza öğrettiğimiz işlerimizin, ürettiklerimizin onlara kazanç sağlaması yönünde isteğimiz çok fazlaydı. Başkanımızın da destekleriyle kooperatifi kurmuş bulunuyoruz. Kooperatifimizde BELMEK kurslarında üretilen işleri kadınlarımızın paraya dönüştürerek evlerine katkıda bulunmalarını sağlıyoruz ve birçok kadını da bu şekilde mutlu ediyoruz."

Ev dekorasyonundan tekstil ürünlerine takı ve aksesuardan el dokumalarına kadar birçok ürüne vatandaşlar, https://www.baskentkadingirisimi.com/ adresi üzerinden de ulaşabilecek.