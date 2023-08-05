Ankara Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Sosyal Yardım İçin Başvuruları Kabul Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik koşulları kötü olan emeklilerin sosyal yardım için Belediye'ye başvurabileceğini açıkladı. Başvurular sosyalhizmetler.ankara.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik koşulları kötü olan emeklilerin sosyal yardım için Belediye'ye başvurabileceğini açıkladı. Yavaş'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler.

Başvuru; sosyalhizmetler.ankara.bel.tr"