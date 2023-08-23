Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Hattı için ön yeterlilik başvurularını değerlendirecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Hattı için kredi sözleşmesi imzalandıktan sonra ön yeterlilik başvuruları alındı. 11 firma başvuruda bulundu ve kısa liste oluşturulacak. Kısa listeye alınan firmalar ihaleye davet edilecek ve ihale sürecinin 2. aşamasına geçilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Hattı Yapım İşi" için kredi sözleşmesinin imzalanmasının ardından ön yeterlilik başvuruları alındı. Toplamda 11 firma başvuruda bulunurken kısa liste değerlendirmesi ihale komisyonu ve EBRD yetkilileri tarafından yapılacak. Kısa listeye alınan firmalar ise ihaleye davet edilerek teknik ile mali tekliflerini vermeleri istenecek ve işe ait ihale sürecinin 2. aşamasına geçilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte hızlı, konforlu ve erişilebilir bir ulaşım sağlama amacıyla raylı sistemler ağını genişletmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile kredi sözleşmesi imzalayan ABB Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Hattı için ön yeterlilik ihalesini de yaptı.

Ön yeterlilik başvurusunda bulunan firmalar şöyle:

"-KALYON İNSAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş

-KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

-CHİNA RAİLWAY TUNNEL GROUP CO., LTD.

-RMI RONESANS MEDIKAL TAAHHUT INSAAT A.Ş.

-CENGİZ İNSAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

-MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.Ş.

-GÜLERMAK AGİR SANAYİ INSAAT VE TAAHHUT A.Ş.

-AGA ENERJİ NAK. MAD. INS. SAN. VE TİC. A.Ş. - OZGUN INSAAT TAAHHUT SAN. VE TİC. LTD. STİ J.V.

-YAPI MERKEZİ İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.

-DOGUS INSAAT VE TİCARET A.Ş.

-DILLINGHAM CONSTRUCTION INTERNATIONAL INC."

Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'nın İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi için ön yeterlilik süreci tamamlandı. Proje için 11 firma ön yeterlilik başvurusunda bulundu. 11 firmanın başvurusu, ihale komisyonu ve EBRD yetkilileri tarafından değerlendirilecek ve kısa liste oluşturulacak. Sonrasında ise kısa listeye alınan firmalar ihaleye davet edilerek teknik ve mali tekliflerini vermeleri istenecek. Adım adım ilerleyen süreçte Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'nın inşaatında ihale sürecinin 2. aşamasına geçilecek.