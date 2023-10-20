Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk ilçesine yeni otobüs hatları açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesine bağlı mahalleler için yeni otobüs hatları açıyor. 26 Ekim Perşembe gününden itibaren hizmete girecek olan 466 ve 467 numaralı hatlar, ulaşım ağını genişletecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te ulaşımın daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da vatandaşlardan gelen talepleri geri çevirmiyor. EGO Genel Müdürlüğü Çubuk ilçesine bağlı mahalleler için harekete geçti. Bu kapsamda 26 Ekim Perşembe günü itibariyle Perşembe, Cuma ve Pazar günleri saat 06.20- 17.30 saatleri arasında 466 ve 467 numaralı iki otobüs hattı hizmete başlayacak.

Başkent'te ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre ilçelerde de ulaşımın erişilebilir ve kesintisiz olması adına yeni otobüs hatlarını devreye sokuyor.

VATANDAŞLARDA GELEN TALEP GERİ ÇEVRİLMEDİ

Vatandaşlardan gelen talepleri geri çevirmeyen EGO Genel Müdürlüğü, bu kez de Çubuk ilçesine bağlı mahalleler için harekete geçti. Bu kapsamda 26 Ekim Perşembe günü itibariyle Perşembe, Cuma ve Pazar günlerinde 06.20-17.30 saatleri arasında hizmete girecek, ulaşım ağına katkıda bulunacak iki yeni otobüs hattı bilgileri şöyle:

-466 numaralı hat: Çubuk- Tahtayazı- Dağkalfat-Kösrelik-Demirci

467 numaralı hat: Çubuk- Kışlacık-Yeşilkent-Karagöl Mesire Alanı