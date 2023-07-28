Ankara Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Sıvı Gübre Desteği Sağlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentli çiftçilere sıvı gübre desteği için başvuru sürecini başlattı. Bin dönüm arazi sahibi çiftçilere BelPlas üretimi sıvı gübre desteği sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çiftçilere sıvı gübre desteği için talep toplama sürecini başlattı. Bin dönüm arazi sahibi çiftçiler, 'baskenttarim.ankara.bel.tr' adresi üzerinden başvuruda bulanabilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından çiftçilere BelPlas üretimi sıvı gübre desteğinde bulunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çiftçilere yılın farklı zamanlarında çeşitli kırsal desteklerde bulunmaya ve tarım ile hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilere sıvı gübre desteği için başvuru sürecini online olarak başlattı.

YAVAŞ: "ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ"

Sıvı gübre desteği için başvuruların başladığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yerli üreticinin kalkındırılması ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla çiftçimizin yanındayız. Başkentli üreticilere sağladığımız 'Sıvı Gübre' desteği ile tarımsal üretim hacminin büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

GÜBRE DESTEĞİNDEN BİN DÖNÜM ARAZİ SAHİBİ OLAN ÇİFTÇİLER FAYDANLANACAK

BelPlas AŞ tarafından üretilen sıvı gübre desteğinden faydalanmak isteyen yerli üreticiler, 'baskenttarim.ankara.bel.tr' adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Artan tarım maliyetleri karşısında kırsal desteklerini artıran ABB, bin dönüm arazi sahibi olan yerli üreticilere sıvı gübre desteği verecek.

Elektronik ortamda alınan başvuruların ardından çiftçilere, BelPlas üretimi olan sıvı gübre desteğinde bulunulacak.