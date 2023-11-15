Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Arıcılık Dergisi'ni Online Olarak Yayınlamaya Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk ve tek tarım belediyeciliği periyodik arıcılık dergisi olan Başkent Arıcılık Dergisi'nin ilk sayısını online olarak yayınlamaya başladı. Dergide arı yetiştiriciliği, arı sağlığı, arı ürünleri tüketimi konuları ve Ulusal Arıcılık Merkezi'nin faaliyetleri yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk ve tek tarım belediyeciliği periyodik arıcılık dergisi olan Başkent Arıcılık Dergisi'nin ilk sayısını, online olarak https://www.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden yayınlamaya başladı. 3 ayda bir yayınlanacak derginin ilk sayısında; güncel içeriklerle arı yetiştiriciliği, arı sağlığı, arı ürünleri tüketimi konuları ile BAKAP bünyesinde kurulacak Ulusal Arıcılık Merkezi'nin faaliyetlerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte arıcılığın geliştirilmesini sağlamak için düzenlediği eğitimlerin yanı sıra şimdi de Başkent Arıcılık Dergisi'nin ilk sayısını yayınlamaya başladı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 3 ayda bir yayınlanacak derginin ilk sayısında arıcılık faaliyetleri hakkında akademisyenler tarafından yazılan makalelere yer verildi.

BAŞKENT ARICILIK DERGİSİ ONLİNE OLARAK YAYIMLANMAYA BAŞLANDI

Arıcılık Akademisi kurarak, ilçe ilçe üreticileri arıcılık hakkında bilgilendiren ABB, Türkiye'deki belediyeler arasında bir ilke daha imza atarak ilk ve tek tarım belediyeciliği periyodik arıcılık dergisini online olarak yayınlamaya başladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ön sözü ile başlayan dergide; güncel içeriklerle arı yetiştiriciliği, arı sağlığı, arı ürünleri tüketimi konuları ile BAKAP bünyesinde kurulacak Ulusal Arıcılık Merkezi'nin faaliyetlerinin yer aldığı yazılar https://www.ankara.bel.tr/ adresi aracılığıyla Başkentli okuyucularla buluşturuldu.

3 ayda bir arıcılıkla ilgili farklı konuların bulunacağı dergi ile Ankara geneli tüm arı yetiştiricilerinin faydalanabileceği teorik ve uygulama eğitimleriyle saha uygulamalarının yansıtılacağı, dijital medya içerikleriyle de köy enstitüleri idealinde arıcılığın ileri seviyeye taşınması hedefleniyor.