Ankara Büyükşehir Belediyesi, 108 iş yerini kiraya vermek üzere ihaleye çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, şehrin birçok noktasında belediyeye ait dükkan, depo ve düğün salonu ile otel binası ve kır bahçesini ihale yoluyla kiraya verecek.

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, dükkan, depo, düğün salonu, otel binası ve kır bahçesinden oluşan 108 iş yerini kiraya verecek.

14 Nisan 2022 Perşembe günü kapalı zarf usulü ile tekliflerin alınmasının ardından açık artırma yöntemiyle Encümen huzurunda düzenlenecek ihale, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ile ABB TV'den canlı olarak yayınlanacak. 108 taşınmazın kiralama ihalesi, 14 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Değerli taşınmazlar kiralanacak

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait Anafartalar Çarşısı'nda 38, Ulus İş Hanı'nda 62, Kocabeyoğlu Pasajı'nda 2, Sıhhiye Fuar Çarşısı, Hacıbayram Veli Caddesi Kitapçılar Çarşısı ve Hacıbayram Veli Caddesi üzerinde bulunan dükkan ve depolar başta olmak üzere Kurtboğazı Alanı, Nallıhan Hoşebe Mesire Alanı ile Karagöl Tabiat Parkı'ndaki taşınmazları kiraya verecek.

İş yerlerini kiralamak için talepte bulunan istekliler, ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7'nci katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü 14 Nisan saat 12.00'ye kadar teslim edebilecek. - ANKARA