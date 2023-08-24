"Ankara Buluşmaları"nın ikincisi gerçekleştirildi

Keçiören Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen "Ankara Buluşmaları" başlıklı bilgi, analiz ve değerlendirme toplantılarının ikincisi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın kentsel altyapısından, sosyal ve kültürel hayatına kadar mevcut durumunun analiz edilmesi ve modern dünyada geçerli olan metropol şehir perspektifinden değerlendirmesi üzerine kurgulanan toplantılar serisinde bu hafta "Günümüz Dünyasında yaşanan İklim Değişiklikleri ve bu etken çerçevesinde kent planlanması, kent yönetimi ve Geleceğin Ankara'sı" konusu ele alındı.

İlçedeki Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, açılış konuşmasını Başkan Altınok'un yaptığı toplantıda, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Balaban ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, iklim değişikliğiyle birlikte oluşan afetlerin kent hayatını olumsuz etkilediğini ve önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini belirterek, "Kenti yönetmek için gelenler sadece görevde bulundukları 5 yıldan değil, kentin geleceğinden sorumludur. Vebal sahibidir. Çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşanabilir bir kent bırakmak istiyorsak kenti her anlamda ve alanda yarınlara hazırlamak gerekmektedir. Kent planlamasında yaşanan sorunlar, kentin jeolojik gelişiminin bilinmemesinden, planlamaların dönemlere göre ve parçalı olarak yapılmasından, kentin gelişim akslarının doğal haline bırakılmasından ve toplu taşıma sistemlerinin geliştirilememesinden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından gelmesi dolayısıyla belediye yasaların düzenlenmesinde öncü olduğunu ve belediye başkanlarının imkanlarının artırıldığını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Ankara'nın, riskler ve gelişmeler doğrultusunda mevcut yapısının süratle analizlerinin yapılarak geleceğe hazırlanılması gerekmektedir. İlk olarak, uzun vadeli kent planlamasının yapılması lazım. Daha sonra acil günlük hayata müdahale edilmelidir. Ankara, kent içi kişisel taşıt kullanımında ilk sıralarda olan bir kent. Bunun sebebi, şehirde toplu taşıma yok. Herkes kendi aracıyla yola çıkıyor. Bu hem fosil yakıt tüketimini hem de şehir maliyetlerini artırıyor. Ankara'da metro altyapısı sistemi kurulmadı. Metroyu bırakın, metrobüs veya normal otobüs taşımacılığı sistemleri dahi kurulmadı. Mevcut ağları güçlendirici ara sistemler oluşturulmadı.

ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Başkent Üniversitesi, Bilkent Şehir Hastanesi gibi günlük hayatın yoğun olduğu merkezlere bağlantılı sistemler geliştirilmedi. Aynı şekilde diğer metro istasyonlarına bağlı raylı ya da toplu sistemler maalesef yok. Ankara'nın gelişim akslarının altyapıları tamamlanamadı. Yağmurlarda kentin birçok noktasının ne hale geldiğini görüyoruz. Bu riskleri engellemek için yeşil alanların öneminden bahsetti hocalarımız. Büyükşehir'e bakıyoruz, bu alanda da planlı ve kalıcı bir çalışmayı göremiyoruz. Ankara'da bitkisel koruma alanını oluşturmak zorundayız. Sıcaklık dalgalarını durduracak bu projeler hayata geçirilmeli."