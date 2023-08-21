Ankara Beypazarı'nda Nohut Hasadı Başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde nohut hasadı başladı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerden bilgi alıp, biçerdöver operatörlerini hızlı biçim yapmamaları konusunda uyarıyor. Nohut hasadı yapan çiftçilerden Lütfullah Coşar, yağışlı hava nedeniyle verimde düşüş olduğunu belirtti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde nohut hasadı başladı.

Hasat yapılan tarım alanlarını gezen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerden bilgi alıp, biçerdöver operatörlerini hızlı biçim yapmamaları konusunda uyarıyor.

Oymaağaç Mahallesi'nde nohut hasadı yapan çiftçilerden Lütfullah Coşar, bu yıl yağışlı hava nedeniyle verimde düşüş gözlemlediklerini söyledi.

Mahalleye gelen bir tüccarın nohudun kilogramına 25 lira verdiğini söyleyen Coşar, "Ben vermedim, 'Biraz daha bekleyeyim' dedim." ifadelerini kullandı.