Ankara AB Bilgi Merkezi, Beypazarı'nda IPARD ile Yeşil Tarım konulu toplantı düzenledi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ankara AB Bilgi Merkezi tarafından 'IPARD ile Yeşil Tarım' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda AB Delegasyonu yetkilileri, TKDK Finansman Genel Koordinatörü ve ilçedeki tarım ve kırsal kalkınma paydaşlarıyla bir araya geldi. Ayrıca, Avrupa Birliği destekli IPARD Programından fon alan iki işletme sahibi deneyimlerini paylaştı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ankara AB Bilgi Merkezi tarafından "IPARD ile Yeşil Tarım" konulu toplantı düzenlendi.

Beypazarı Ticaret Odası Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan AB Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Finansman Genel Koordinatörü Cihan Karahan ile oda başkanı İrfan Çelik ve ilçede tarım ve kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren paydaşlardan bilgi aldı.

Toplantının açılışında konuşan Vimpari, "Türkiye, IPARD 3 programı aracılığıyla yeşil dönüşümle ilgili süreçleri güçlendirebilir, modern ve sürdürülebilir tarım için bilgi ve inovasyona dayalı tedbirleri uygulamaya koyabilir, küçük çiftçilerin kırsal kalkınmadaki rolünü artırabilir ve kısa tedarik zincirlerini teşvik edebilir. Bu bağlamda Beypazarı, IPARD programı açısından özel bir yere sahip çünkü programın 'tarım-çevre' konulu tedbiri, sadece Beypazarı'nda uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Avrupa Birliği destekli IPARD Programından fon alan iki işletme sahibi de deneyimlerini paylaştı.

Öte yandan Vimpari, ziyaretleri kapsamında toprak erozyonunu azaltmak, toprak verimliliğini korumak, çevre dostu tarımsal uygulamalar yapmak amacıyla uygulanan projeleri yerinde inceleyerek çiftçilerle sohbet etti.

Etkinlik kapsamında Beypazarı'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezen Vimpari, ilçede havuç hasadına da katıldı.