Ani hava değişikliklerinin fındık bahçelerine etkisi inceleniyor

Karadeniz'deki fındık bahçelerinde, mart ayında etkili olan soğuk ve kar yağışının ardından hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Fındıkla ilgili ihracatçı birlikleri, borsalar ve ilgili kuruluşların yürüttüğü hasar tespit çalışmalarına eşlik eden Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, AA muhabirine, son 35-40 yılın en soğuk mart ayının yaşandığını söyledi.

Karadeniz'in de 12-22 Mart tarihlerinde oldukça soğuk günler geçirdiğini belirten Arslantürk, şöyle devam etti:

"Özellikle Batı Karadeniz ve Ordu tarafında soğuklardan olumsuz etkilenme söz konusu. Sahaya inen, bu konuyu bilen uzman arkadaşlar yüzde 4-5 ile yüzde 10-15 arasında bir hasarın olma olasılığını ifade ettiler. Benim de sahada yaptığım çalışmalarda genele vurduğumuz zaman yüzde 10 civarında bir hasarın olma olasılığını görüyorum."

Arslantürk, TARSİM'e de bu konuda geçen haftadan itibaren ihbarların gitmeye başladığını aktararak, TARSİM ekibinin şu anda sahada gerekli incelemeleri yaptığını kaydetti.

"Alınabilecek basit tedbirler var"

Sebahattin Arslantürk, son yıllarda özellikle fındıkta belirli bir fiyat istikrarının sağlanmasıyla üreticinin bahçesiyle ilgilenmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üreticimiz onun karşılığını almaya başladı ama şöyle de bir gerçek var; iklim değişimlerinin son yıllardaki olumsuzluğu da ilkbahar erkenci donlarının ürünü olumsuz yönde etkileme olasılığını her geçen yıl daha da güçlendirmeye başladı. Bundan sonrasında iklimsel faktörlere bağlı her zaman yüzde 10 civarında bir olumsuzluğun olabilme ihtimali üzerine üreticinin daha dikkatli davranması gerekiyor."

Bu kapsamda alınabilecek basit tedbirler olduğunu belirten Arslantürk, "Don olaylarına karşı lastik, saman yakmak veya sulayarak çözüm bulunabilecek çok basit tedbirler var. Bunun yanında devletin de artık bu iklim değişikliklerinden dolayı üreticiyi don olaylarına karşı alınabilecek önlemlere yönelik teşvik modellerini daha da ön plana çıkarması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Arslantürk, fındığın çok değerli bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Yılda en az 2 milyar dolarlık bir ihracat getirisi var. Hedefimiz 5 milyarlık ihracat getirisini elde edebilmek. Bu kapsamda da hem üreticinin hem devletin hem de sivil toplum örgütlerinin üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

Ortahisar ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'ndeki fındık üreticisi Adnan Kılıç da yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik fındık bahçesinde yeni sezon öncesi gerekli tüm bakımları yaptığını söyledi.

Mart ayının kar yağışıyla oldukça soğuk geçtiğini belirten Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Don olayı fazla korkutmadı ama az da olsa etkiledi. Hava sıcaklıkları üç gece sıfırın altında 5 derecelere kadar düştü. Bahçeyi kar kapattı. Onun için özel bir şey yapmadık, bekliyoruz. Şu an bahçede yapılacak işler var. Kuruyan dalları keseceğiz, gübrelemek lazım. Bekleyeceğiz ondan sonra. Verimi artık bundan sonra alacağız."