Angola'nın en büyük elmas projesi Luele Elmas Projesi faaliyete geçti

Angola Devlet Başkanı Joao Lourenco'nun duyurusuyla Luele Elmas Projesi resmen faaliyete geçti. Proje, ülkenin kuzeydoğusundaki Lunda Sul eyaletinde yer alıyor ve 628 milyon karat elmas çıkarılması hedefleniyor. Projenin ilk aşamasında yılda bir milyon karatın üzerinde üretim yapılması ve yıllık 60 milyon ABD doları brüt gelir elde edilmesi bekleniyor.

LUANDA, 28 Kasım (Xinhua) -- Angola'nın en büyük elmas madenciliği projesi olan Luele Elmas Projesi, Angola Devlet Başkanı Joao Lourenco'nun Pazartesi günü duyurmasıyla resmen faaliyete geçti.

Resmi bilgilere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Lunda Sul eyaletinde yer alan projede 628 milyon karat elmas çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı, Facebook sayfasında yayımladığı açıklamada Luele Elmas Projesi'nin 2013 yılında keşfedilen bir kimberlit yatağı elmas madeni olduğunu belirtti. Madencilik faaliyetinin 60 yıl sürmesi öngörülüyor.

Angola Haber Ajansı'na göre Luele Elmas Projesi, Angola'nın en büyük elmas projesi olarak kabul ediliyor. Projenin ilk aşamasında yılda bir milyon karatın üzerinde üretim yapılması ve yıllık 60 milyon ABD doları tutarında brüt gelir elde edilmesi bekleniyor.