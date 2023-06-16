ANGİKAD Başkanı Gözde Diker: Ankara'ya yurt dışından direkt uçuşların çeşitlendirilmesini istiyoruz

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, Türkiye'nin sağlık sektöründe çok başarılı bir ülke olduğunu, bu başarının yurt dışına yayılması gerektiğini belirterek, "Ankara'ya yurt dışından direkt uçuşların çeşitlendirilmesini ve uygun saatlerde sefer sayılarının arttırılmasını istiyoruz." dedi.

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, Türkiye'nin sağlık sektöründe çok başarılı bir ülke olduğunu, bu başarının yurt dışına yayılması gerektiğini belirterek, " Ankara'ya yurt dışından direkt uçuşların çeşitlendirilmesini ve uygun saatlerde sefer sayılarının arttırılmasını istiyoruz." dedi.

ANGİKAD Başkanı Diker ve dernek üyeleri, yurt dışına direkt uçuşların artırılması çalışmaları kapsamında TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer ile bir araya geldi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Diker, iş kadınları olarak çok sayıda uluslararası seyahat gerçekleştirdiklerini, bu uçuşların artırılması yönünde hava yolu şirketlerinden talepte bulunduklarını söyledi.

Diker, ANGİKAD'ın kadın girişimciliğini destekleme ve kadın istihdamını artırma konusunda çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, dernek bünyesinde turizm, sağlık, bilişim teknolojileri ve sanayi alanında çalışan iş kadınlarının olduğunu belirtti.

Girişimci iş kadını olarak dünyada birçok ülkede iş yaptıklarını, yurt dışına seyahatlerde direkt uçuşların saatleri ve sefer sayıları nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Diker, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız hem Ankara'dan gidişlerde hem de gelişlerde sıkıntı yaşıyorlar. Ankara'ya yurt dışından direkt uçuşların çeşitlendirilmesini ve uygun saatlerde sefer sayılarının arttırılmasını istiyoruz. Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Asya'ya Ankara'dan uçuşların gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Avrupa ülkelerine de direkt uçuşlar aynı derecede önemli. Sağlık sektöründe çok başarılı bir ülkeyiz. Bu başarımızı yurt dışına da çıkarmalı, oradaki insanları Türkiye'ye getirme imkanlarını yaratmalıyız. Orta Doğu ülkeleri, İspanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinden de sağlık turizmine çok ilgi var."

" Ankara'dan en fazla direkt uçuş Almanya'ya gerçekleştiriliyor"

TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer de, girişimcilerin iş yapmak istedikleri ülkelere direkt uçmak istediklerine dikkati çekerek, ANGİKAD temsilcilerinin sektörel anlamda önemli olan noktaları kendileriyle paylaştığını, gelen talepler doğrultusunda Başkent Ankara'dan direkt uçuş noktalarının artırılmasına yönelik hava yolu şirketleriyle koordinasyon çalışmalarını yürütmek için görüşmelerini sürdüreceğini belirtti.

Demirer, şu anda en çok üzerinde durulan noktaların Paris ve Londra olduğuna dikkati çekerek, bu noktalara uçuşların artırılmasının, bunların dışında özellikle Afrika, Orta Doğu ve Amerika'daki farklı bölgelere direkt seferlerin yapılmasının talep edildiğini bildirdi.

Şu anda Ankara'dan 34 dış hat, 36 iç hat noktasına uçuşun olduğunu ifade eden Demirer, "Uçuşların Ankara iş dünyasının istediği gibi hızla artırılmasının Başkent'e yakışacak şekilde sanat, ticaret ve özellikle son dönemde önem kazanan sağlık turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda hava yolu işletmeleriyle koordinasyon çalışmalarımız hızla devam edecek." dedi.

Demirer, Ankara'dan en fazla dış hat direkt uçuşların Almanya'ya yapıldığını belirterek, "Almanya'da yaşayan gurbetçilerimiz çok sık Türkiye'ye seyahat ediyor. Ayrıca Ankara'dan Katar, Dubai, Abu Dabi, Astana, Almatı, Cidde, Medine, Belgrad, KKTC, Viyana, Zürih gibi destinasyonlara az sayıda da olsa uçuşumuz bulunuyor. Mevcut destinasyonlara yapılan uçuş sayılarının artmasını özellikle önemsiyoruz." diye konuştu.

Esenboğa Havalimanı'nın operasyon kolaylığı ve transit geçişlere müsait olduğuna dikkati çeken Demirer, "Bunun için yolcularımıza her türlü imkanı sağlayarak daha konforlu ve güvenli uçuşlarını gerçekleştirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Daha çok dijitalleşmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da en kısa zamanda görüyor olacağız." ifadesini kullandı.

Esenboğa Havalimanı 2022'de 8 milyon 64 bin yolcu ağırladı. Esenboğa'dan 60 bin 300 uçuş gerçekleşirken, en çok uçuş yapılan ilk beş ülke sırasıyla Almanya, Irak, Azerbaycan, Katar ve İran oldu.