ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı'dan Yolsuzluk İddialarına Sert Yanıt

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, son günlerde basında yer alan 'yolsuzluk' iddialarına sert yanıt verdi. Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Bıdı, suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, ANFAŞ'a yapılan yatırımları ve şirketin son durumunu anlattı.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, son günlerde basında yer alan 'yolsuzluk' iddialarına sert yanıt verdi. Bıdı, bugüne kadar hiçbir gazetecinin kendisine gelip sormadığını dile getirerek, "Eleştiriye açığım. Bu yaşıma kadar eleştirilerden öğrendim, eleştirilerle geliştim. Ancak bazı eleştiriler haksız olunca olumsuz durumlar ortaya çıkıyor" dedi.

ANFAŞ'ın sürekli denetim altında olduğunu vurgulayan Bıdı, "Ticaret Bakanlığı'ndan müfettişler geldi, savcılığa da dosya gittiğini öğrendim. Yeminle söylüyorum, 30 bin sayfa evrak imzaladım. Bu kadar uzun süreli denetim yapılan başka bir yer yok" ifadelerini kullandı.

"Köyde Oxford vardı da ben mi okumadım"

Kendi geçmişine de değinen Bıdı, "1987'de Almanya'dan geldiğimde çevrem yoktu. ANFAŞ kurulurken küçük bir hisse aldım. İlkokul mezunuyum, köyde büyüdüm. Fakir doğdum, fakir ölmeyeceğim dedim. 'İlkokul mezunu yapamazdı zaten' dedirtmemek için bırakmadım. Köyde Oxford vardı da ben mi okumadım?" diyerek duygusal bir çıkış yaptı.

"Paramı ANFAŞ'a yatırdım, cebimden ödedim"

Başkan Bıdı, ANFAŞ'a yapılan yatırımları, "2015'te ortakların talebiyle başkan oldum. Eski binanın ruhsatı ve iskanı yoktu, sigorta primleri yatmamıştı. Fuar alanı 20 bin metrekareydi, 40 bine çıkardık. Bunun için 8 milyon euro kredi aldık. Krediyi çektiğimizde euro 3,5 liraydı, kapattığımızda 24 liraydı. Pandemi döneminde krediyi ödemekte zorlandık, cebimden ödedim. Sonra verdiğim parayı ANFAŞ'tan geri aldım. Eğer yatırdıklarımı altına yatırsaydım 5-6 tane ANFAŞ arazisi alırdım. Ama ben burayı bırakmadım. Çünkü 'Ali Bıdı bıraktı' dedirtmemek için çabaladım" şeklinde anlattı.

"Kayyum hayalleri suya düştü"

Bıdı, hakkında çıkan iddiaları eleştirerek, "Onların ne istediğini bilmiyorum. Kayyum atanacak diye hayal kurdular, hayalleri suya düştü" diye konuştu.

"ANFAŞ tarihinde ilk kez kar etti"

ANFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cem Oğuz ise şirketin mali durumuna dikkat çekerek, "Pandemi döneminde firma yaklaşık 2 yıl hiç iş yapamadı. Ancak iki defa yapılan sermaye artırımıyla euro borcu kapatıldı. Yaklaşık 6 aydır ruhsat sorununu çözmek için çalışıyoruz. Yangın sistemleri, yıldırımdan korunma sistemleri, acil durum levhaları tamamlandı. Yılbaşına kadar ruhsat alınacak. ANFAŞ tarihinde ilk kez kar etti. Çözülemez denilen sorunlar çözüldü. Bu kurum Antalya için bir markadır" dedi.

Fresh Fuarı'nın yeniden Antalya'ya kazandırıldığını da vurgulayan Oğuz, "Tarımın başkenti Antalya'da bu fuarın İzmir'e taşınması büyük bir hataydı. Ancak biz yeniden Antalya'ya getirdik" ifadelerini kullandı.

"Bu tarz işlere kalkışmam"

Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Özden Tezgel de hakkındaki iddialara yanıt vererek, "ATSO'yu temsilen buradayım. Bir çalışanımın hatası sonucu kredi kartından bir alışveriş yapıldı. Ben faiziyle birlikte peşin olarak şirkete ödedim. Benim malvarlığım bana yeter. Ailem, çocuklarım, itibarım var. Bu tarz işlere kalkışmam" dedi.

"Kongre yapılacak"

Başkan Ali Bıdı, 17 Ekim'de genel kurul yapılacağını belirterek, "Onaylarlarsa eyvallah, onaylamazlarsa da eyvallah. Allah'a dua ediyorum bir başkan adayı daha çıksın diye. Kitap yazmayı düşünüyorum, orada da kirli temiz ne varsa okuyacaksınız" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ANTALYA