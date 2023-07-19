Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları'nın düşük maliyetli hava yolu olarak hizmet veren alt markası Anadolujet, THY'nin bir süredir üzerinde çalışarak zeminini hazırladığı bir kararla birlikte yeni bir hüviyete bürünecek. Peki Anadolujet'i ne bekliyor? Belki de o ünlü replikteki gibi "yeni bir yüz, yeni bir kimlik" olacak. Konunun detaylarına yakından bakalım.

Anadolujet artık "AJet"oluyor!

Türk Hava Yolları KAP'a yaptığı açıklamada yeni bir şirket kurulmasına ilişkin bir takım hususları belirtti. Açıklamaya göre şirketin başka bir markası olan ve düşük maliyetli hava yolu olarak hizmet veren Anadolujet iştirak şirket olacak.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın AnadoluJet markasının global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerinin %100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak olan "AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi" altında devam ettirilmesine karar verilmiştir."

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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da linkedin hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Anadolujet'le ilgili yeni gelişmeden bahsetti. Bolat şunları söyledi:

"Bugün, "Gelecek 10 Yıllık Stratejilerimiz" çerçevesinde, AJet'imizin kuruluş çalışmalarını başlattık. Hayırlı olsun! 6 aydır diğer gerekli çalışmalarla beraber AJet'in kendi özel rezervasyon sistemini oluşturmaya başlamıştık. 2024'ün ilk çeyreğinde gökyüzüyle buluşarak milletimize hizmet etmeye başlaması dileğiyle."

Anadolujet'in mazisi!

Bayrak taşıcıyımız Türk Hava Yolları'nın 2008 yılında yeni bir iş modeli kullanarak düşük maliyetli hava yolu hizmeti vererek daha geniş kitlelere hizmet sağlaması amacıyla THY bünyesinde Anadolujet markasını hayata geçirdi.

Anadolujet hava ulaşımı ihtiyacını çok daha avantajlı seçeneklerle karşılayarak yoluna devam etti. Günüzmüzde ise Anadolujet markası çoğunluğu Boeing 737 uçaklarından oluşan 81 uçaklık filosuyla iç hatlarda 41 nokta ve 74 hat; dış hatlarda ise 48 nokta ve 90 hat olmak üzere toplamda 89 nokta ve 164 hatta uçuşlarını icra ediyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ile birlikte Antalya, Bodrum ve Dalaman noktalarından da yurt içi ve yurt dışında birçok noktaya sefer düzenleyen Anadolujet, 11 Haziran 2020 itibarıyla uluslararası uçuşlara başladı.

Bir alt marka olarak uçuş hayatına başlayan Anadolujet teşbih yapmak gerekirse ünlü dizideki meşhur replikte olduğu gibi "yeni bir yüz, yeni bir kimlik" ile AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi adıyla yeni bir dönemin kapısını aralayacak. THY'nin halihazırda başarılı diğer birçok iştirak şirketi mevcut. Bunların arasına girecek olan şirket yeni hüviyetiyle gelecekte hangi durumda olacak hep birlikte göreceğiz.

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