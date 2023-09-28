Anadolu Isuzu, yenilikçi ve çevreci araçlarıyla Busworld Europe Brüksel Fuarı'nda

Anadolu Isuzu, yenilikçi ve çevreci modelleriyle dünya otomotiv sektörünün prestijli fuarlarına katılarak ürünlerini tanıtmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki güçlü büyüme ivmesini yenilikçi ve çevreci araçları ile uluslararası sektörel etkinliklerde aktif biçimde yer alarak destekliyor. Yüksek sayıda otobüs ihracatı ile Avrupa pazarında büyük başarı elde eden Anadolu Isuzu, pazardaki konumunu daha da geliştirme hedefi doğrultusunda 7-12 Ekim'de düzenlenecek Busworld Europe Brüksel Fuarı'na katılacak.

Başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarının yüksek beklentilerini karşılayan yeni modellerle geliştirdiği elektrikli araçlarını uluslararası etkinliklerde tanıtan Anadolu Isuzu, söz konusu geleneği bu yıl da sürdürerek portföyüne en son eklenecek NovoVolt modelinin tanıtımını Busworld Europe Brüksel Fuarı'nda ilk kez gerçekleştirecek.

Ticari araç sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ve önde gelen ticari araç markaları ile ilgili yan sanayi firmalarını bir araya getiren fuarda Anadolu Isuzu'nun sergileyeceği alternatif yakıtlı yüzde 100 Biyogaz uyumlu Kendo 13 CNG, orta boy otobüs segmentindeki temsilcisi Isuzu Grand Toro ve tam elektrikli NovoCiti VOLT ve CitiVolt, modellerinin de katılımcılardan büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Yeni NovoVolt

Anadolu Isuzu'nun ilk elektrikli servis & turizm otobüsü olan NovoVolt, Anadolu Isuzu'nun 2008'den bu yana ödüllü ve bilinen ürünü NOVO'nun elektrikli versiyonu. Elektrikli motoru ve yeniden tasarlanmış görünümü ile şehirlere sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernlik getirmeye hazır olan NovoVolt, sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda atılan adımları daha da güçlü hale getiriyor.

NovoVolt; düşük işletme maliyetleri, maksimum verimlilik ve yüksek manevra kabiliyeti, 7,3 metrelik uzunluğu ile şehirlerarası yolculukların güncel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ferah bir iç mekan ve orta-uzun mesafeli yolculuklar için konfor sunuyor. Otomobil dünyasının en güvenilir ve yüksek performanslı şanzımanlarından biri olarak bilinen Allison'un kullanıldığı NovoVolt, daha akıcı bir sürüş ve üstün güç aktarımı sağlayarak müşterileri en iyi deneyimle buluşturuyor. NovoVolt, 165kwH batarya seçeneği ile 225 kilometreye kadar menzil sağlayacak. NovoVolt'un 320kW güç ve 12kNm tork üreten elektrikli motoru, tüm performans beklentilerini karşılamaya hazır. Zemine yerleştirilmiş batarya paketleri ve özenle düşünülmüş ağırlık dağılımı ile NovoVolt, 29 yolcu kapasitesine kadar taşıma imkanı sağlıyor.

Anadolu Isuzu'nun elektrikli araç portföyüne eklenecek olan ve yeni tasarım dilini yansıtan NovoVolt, Anadolu Isuzu'nun servis-turizm segmentindeki ilk elektrikli midibüsü olarak 2025'te yollarda olacak.

Çevre dostu, akılcı ve sessiz toplu taşıma

Anadolu Isuzu'nun geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı tam elektrikli midibüsü NovoCiti VOLT da Busworld Europe Brüksel Fuarı'nda göz alıcı tasarımı ve teknolojik donanımları ile yer alacak. Dünyanın en prestijli ödül organizasyonları arasında yer alan German Design Award'da "German Design Awards Winner 2023" ödülüne layık görülen NovoCiti VOLT, modern kentlerin talep ve gereksinimlerini tam olarak karşılıyor. Sürdürülebilir bir yaşam için doğaya zarar vermemek önceliği ile üretilen çevre dostu NovoCiti VOLT, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla öne çıkıyor. Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan NovoCiti VOLT, 268kWh'lık batarya kapasitesi ile 400 km'ye varan uzun bir menzile sahip. Aracın sahip olduğu sürücü puanlama sistemi sayesinde enerji tüketiminde maksimum operasyonel verimliliği sağlıyor.

Anadolu Isuzu'nun Busworld Europe Brüksel Fuarı'nda sergileyeceği modeller arasında yer alan Kendo 13 CNG, modern kentlerin düşük emisyon ve konforlu, güvenli, sürdürülebilir ulaşım taleplerine kolaylıkla yanıt veriyor. Avrupa'nın titiz emisyon normlarına tamamen uyumlu olan Kendo 13 CNG, eksiksiz bir güvenlik paketinin yanı sıra filo yönetimi, sürücü ve sürüş puanlama sistemi özellikleri ile fark yaratıyor. Isuzu Kendo CNG, yüzde 100 biyogaz uyumlu CNG motoru sayesinde emisyon salınımını çok ciddi oranlarda düşürüyor. Sürdürülebilirliği sayesinde işletmecisine pozitif katkı sağlıyor ve ülkelerin sürdürülebilir hedeflerine tamamen uyum sağlıyor.

Ödüllü Isuzu Grand Toro

Verilen bilgiye göre, Anadolu Isuzu'nun Busworld Europe Brüksel Fuarı'nda sergileyeceği Isuzu Grand Toro midibüs, yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle kısa ve orta mesafeli servis, turistik ve havaalanı taşımacılığı gibi alanlarda öne çıkıyor. 2300 rpm'de 206 HP üreten motoru ile yüksek performans ve Euro 6-E emisyon standartlarına uygun düşük emisyon avantajı sunan Grand Toro modeli, 37 koltuğa varan kapasitesi, ferah iç hacmi ve geniş bagaj kapasitesi ile büyük otobüslerin yeterince etkin ve verimli olmadığı kısa ve orta mesafe taşımacılık ihtiyacına başarıyla yanıt veriyor. Allison şanzıman kullanılan Grand Toro, daha akıcı bir sürüş ve üstün güç aktarımı sağlayarak yolcu ve sürücülere en iyi seyir deneyimini sunuyor.

Anadolu Isuzu'nun yeni tasarım dilini de temsil eden Grand Toro 2021'de İtalya'da düzenlenen BIG SEE Awards tasarım ödüllerinde 'Ürün Tasarımı' alanında "Mobilite" kategorisinde "Silver A" ödülüne layık görülmüştü.

Busworld Europe Brüksel Fuarı, 1971'den bu yana her iki yılda bir Belçika'da düzenleniyor. Busworld, 40 yılı aşkın tecrübesi ile en eski ve en ünlü otobüs fuarı konumunda bulunuyor.