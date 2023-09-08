Anadolu Isuzu, Kuzey Makedonya'da hakimiyetini pekiştirdi

Anadolu Isuzu, Shtip Belediyesi'ne teslimatı gerçekleşen Citiport 12m Dizel, Citibus AT, Novociti ve NOVO modellerle Kuzey Makedonya'daki hakimiyetini daha da pekiştirdi.

Anadolu Isuzu, Shtip Belediyesi'ne teslimatı gerçekleşen Citiport 12m Dizel, Citibus AT, Novociti ve NOVO modellerle Kuzey Makedonya'daki hakimiyetini daha da pekiştirdi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, istikrarlı büyümesini yurt içi pazarlarda olduğu gibi ihracat pazarlarında da devam ettiriyor. Türkiye'nin midibüs ihracat şampiyonluğu unvanını 18 yıldır sürdüren Anadolu Isuzu, Kuzey Makedonya pazarındaki hakimiyetini yeni teslimatlarla sağlamlaştırdı.

Anadolu Isuzu son olarak ağustos ayı içerisinde, 2019 yılından bu yana aktif olduğu Kuzey Makedonya'da Shtip Belediyesi'ne yeni araçların teslimatı yaptı.

Kuzey Makedonya'ya Citiport 12m Dizel, Citibus AT, NovoCiti ve NOVO model araçlardan oluşan teslimatta; Shtip Belediye Başkanı Ivan Jordanov, Anadolu Isuzu Makedonya bayisi AUTOMAKEDONIJA yetkilileri, yerel halk ve basın mensuplarının katılımıyla bir tören düzenlendi.

Isuzu otobüs ve midibüsler yolcu taşımacılığına farklı boyut getiriyor

Anadolu Isuzu'nun Çayırova'daki "akıllı fabrika" özelliklerine sahip modern tesislerinde 'Terzi İşi İmalat' usulü ve yüzde 70'lere varan yerlilik oranı ile ürettiği çevreci, konforlu ve modern midibüs ve otobüsler Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok modern kentinde başarıyla hizmet veriyor. Yolcu taşımacılığına farklı bir boyut getiren araçlar kurumların yatırım ve işletim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmelerini sağlıyor.

Isuzu'nun Novo, Novo Ultra, Citiport ve NovoCiti, Citiport, Citibus AT serisi araçları, dayanıklı ve yüksek performanslı motorları, gelişmiş konfor ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra yüksek çeviklik ve manevra yetenekleri ile belediyeler ve ulaşım operatörleri tarafından tercih ediliyor.