Anadolu Isuzu, elektrik ihtiyacının yüzde 55'ini güneşten karşılayacak - Haberler

Anadolu Isuzu, Çayırova'daki tesislerinde kurulumu devam eden güneş enerjisi santralinin (GES) tamamlanmasıyla, üretimde ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 55'ini güneş enerjisinden karşılayacak.

Anadolu Isuzu'nun açıklamasına göre, şirket, sürdürülebilirlik odaklı adımlarına bir yenisini daha ekledi. Çayırova'daki tesislerin çatısında kurulumu devam eden fotovoltaik GES, şirketin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 55'ini karşılayacak.

İhale, başvuru, onay süreçleri ve çatı üstü mobilizasyon işlemleri başarıyla tamamlanan GES, panel montajlarının da tamamlanmasıyla 5 bin 500 MWp kurulu kapasiteyle Anadolu Isuzu'nun modern midibüs, otobüs ve kamyon üretim tesislerine ihtiyaç duyduğu yeşil enerjiyi sağlamaya başlayacak.

"Sürdürülebilirlik tüm faaliyetlerimizin odak noktası"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerin odak noktası olarak gördüklerini belirterek, bu doğrultuda yeşil dönüşüm odaklı eylemlerini aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Tüm üretim ve faaliyet süreçlerinin çevreye etkilerini en aza indirmeyi ve böylece yeşil dönüşümde sektöre öncülük etmeyi hedeflediklerini kaydeden Arıkan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çevreci, sıfır emisyonlu araç üretimine her geçen gün daha fazla ağırlık verirken, operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonları en aza indirmeye de büyük önem veriyoruz. Ağustostan itibaren toplam elektrik ihtiyacımızı yüzde 55 gibi yüksek bir oranda Çayırova'daki üretim tesislerimizin çatılarında kurulumuna başladığımız güneş enerji santraliyle karşılayacağız.

2022'nin son çeyreği itibarıyla büyük oranda yeşil enerji kullanımına geçmiş olacağız. Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum çalışmalarımız ve çevreye duyarlı üretim yaklaşımımızla önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacımızın tümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm odaklı yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."