Anadolu Isuzu, 5. Sürdürülebilirlik Raporunu Paylaştı

Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik hedefleri ve Yarınlara Dönüşüyoruz stratejisi doğrultusunda attığı kararlı ve güçlü adımları 5. Sürdürülebilirlik Raporu ile paylaştı. Rapor, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve dönüşüm stratejisini detaylı bir şekilde içeriyor.

Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik hedefleri ve Yarınlara Dönüşüyoruz stratejisi doğrultusunda attığı kararlı ve güçlü adımları 5. Sürdürülebilirlik Raporu ile paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) kılavuzuna uyumlu olarak hazırlanan rapor, bu alandaki çalışma ve taahhütlere ilişkin detaylı bilgilerin yanı sıra şirketin yeni vizyonu kapsamında iş süreçlerinde gerçekleştirilen revizyonları içeriyor.

Raporda şirketin sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra 2022 yılında duyurduğu ve tüm iş birimlerinin katılımıyla hem işini hem de ürünlerini dönüştürerek Yarınlara Dönüşüyoruz başlığı altında özetlediği stratejisi aktarılıyor.

Tüm iş süreçlerinin revize edildiği vizyon çerçevesinde şirketin operasyonlarının, değer zincirinin ve iş yapış şeklinin net sıfır emisyon hedefiyle dönüştürüldüğünün vurgulandığı raporda, "yeni nesil ulaşım çözümlerini benimseyen ve iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlayan ürünlerimizi, sürdürülebilir bir dünya için dönüştürüyoruz" mesajının da altı çiziliyor.

Raporda Anadolu Isuzu'nun bu strateji kapsamında öncelikli olarak odaklandığı "Araç kalitesi ve Yol Güvenliği, İklim Krizi ve Çevresel Etkiler, AR-GE ve İnovasyon, Dijitalleşme ve Siber Güvenlik, İş Etiği ve İnsan Hakları, Paydaş İlişkileri ve İş birliği" alanlarına yer veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, kurum olarak sürdürülebilirliğe verdikleri önemli olduğunu belirtti.

Arıkan, şirketin bu alandaki yolculuğunu ve rapora ilişkin görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Sürdürülebilirliği kurumsallaştırma yolculuğumuzda önemli adımlar atmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çerçevede uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, 2022 yılında kamuoyuyla paylaştığımız sürdürülebilirlik stratejimiz ile taçlandırarak net biçimde ortaya koyduk. Şirketimiz için yarının koşullarına bugünden hazırlanmanın ve uyum sağlamanın anahtarı dönüşümden geçiyor. İşte bunun için Anadolu Isuzu olarak işimizi ve ürünlerimizi dönüştürüyor, yarınlara dönüşüyoruz.

Bu vizyon doğrultusunda alternatif yakıtlı araçların geliştirilmesi, üretim süreçleri kaynaklı emisyonların azaltılmasına dair çalışmalarımız, üstün mühendislik yetkinliklerine dayanan AR-GE ve inovasyon faaliyetlerimiz, insanımıza yaptığımız yatırımlar ve paydaş iş birliğine atfettiğimiz önem, Şirketimizin önceliklerinde açıkça yer bulduğu gibi dönüşüm stratejimizin de temellerini oluşturuyor. 2022 itibarıyla ulaştığımız bu yeni düzey, Anadolu Isuzu olarak 2020'den beri devam eden ve aşamalar halinde hayata geçirilen sürdürülebilirliği içselleştirme yolculuğumuzun geldiği noktayı temsil ediyor."