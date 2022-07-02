Anadolu Ajansı muhabiri Özkök evlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Ajansı muhabiri Özkök evlendi

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
 - Güncelleme:
Anadolu Ajansı muhabiri Özkök evlendi

Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Cüneyt Kemal Özkök dünyaevine girdi.

Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Cüneyt Kemal Özkök dünyaevine girdi.

Özkök, Gölbaşı Hakimevi'nde gerçekleştirilen nikah ile hayatını Betül Kılıçlar ile birleştirdi.

Çiftin nikah şahitliğini, Ankara Müftüsü Hasan Çınar, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Limak Enerji Üst Yöneticisi Birol Ergüven ve Gıda Mühendisi Mualla Başsoy yaptı.

Düğüne çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Anadolu Ajansı Kılıçlar Ekonomi Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title