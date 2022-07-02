Anadolu Ajansı muhabiri Özkök evlendi
AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Cüneyt Kemal Özkök dünyaevine girdi.
Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Cüneyt Kemal Özkök dünyaevine girdi.
Özkök, Gölbaşı Hakimevi'nde gerçekleştirilen nikah ile hayatını Betül Kılıçlar ile birleştirdi.
Çiftin nikah şahitliğini, Ankara Müftüsü Hasan Çınar, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Limak Enerji Üst Yöneticisi Birol Ergüven ve Gıda Mühendisi Mualla Başsoy yaptı.
Düğüne çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.
AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi