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Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları mayısta beklenenden az arttı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları mayısta beklenenden az arttı

ABD'de kişisel gelirler, mayısta beklentiler dahilinde yüzde 0,5 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 ile beklenenden az yükseliş kaydetti.

ABD'de kişisel gelirler, mayısta beklentiler dahilinde yüzde 0,5 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 ile beklenenden az yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5'lik artış kaydetti. Piyasa beklentileriyle paralel bir artış gösteren Amerikalıların kişisel gelirleri, nisan ayında da yüzde 0,5 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise mayısta aylık yüzde 0,2 arttı. Beklenenden az artış kaydeden kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamalarındaki artış, nisanda yüzde 0,6 olmuştu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 6,3 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,7 arttı.

Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,8 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi nisan ayında ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,9 artmıştı.

Analistler, ABD'de hanehalkı harcamalarının yüksek enflasyonla karşı karşıya kalarak yavaşlama gösterdiğini, kişisel tüketim harcamalarında beklentilerin altında kalan artışın "ekonomik büyümenin ikinci çeyreğin başında hızını kaybettiğinin işareti" olarak yorumlandığını belirtti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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