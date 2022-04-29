Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları martta beklentileri aştı

ABD'de kişisel gelirler martta yüzde 0,5 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5'lik artış gösterdi.

Piyasa beklentilerinin biraz üzerinde artış kaydeden Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Kişisel gelirler şubatta aylık yüzde 0,7 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise marta aylık yüzde 1,1'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerini aşan kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,7 artması tahmin ediliyordu.

Fiyatların ve hizmet talebinin arttığı bir dönemde hızlanış gösteren kişisel tüketim harcamalarındaki artış, şubatta yüzde 0,6 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise martta aylık bazda yüzde 0,9 artarken, yıllık yüzde 6,6 yükseldi.

Söz konusu endeksteki yıllık artış Ocak 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,2 arttı.

Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık artış piyasa beklentileri dahilinde gelirken, yıllık yükseliş yüzde 5,3 olan beklentinin biraz altında gerçekleşti.