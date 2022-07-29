Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları haziranda beklentileri aştı

ABD'de kişisel gelirler, haziranda yüzde 0,6 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,1 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6'lık artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izleyen Amerikalıların kişisel gelirleri, bu dönemde yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Ülkede kişisel gelirler, mayıs ayında da yüzde 0,6 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise haziranda aylık yüzde 1,1 arttı.

Beklentileri aşan kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,9 artması tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamalarındaki artış, mayısta yüzde 0,3 olmuştu.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi 1982'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 6,8 yükseldi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık artış Eylül 2005'ten bu yana en büyük artışı gösterirken, yıllık artış Ocak 1982'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 4,8 arttı.

Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,7 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi mayıs ayında ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,7 artmıştı.

Analistler, son verilerin enflasyonun hızlanmasıyla harcamaların arttığını ve satın alma gücünün azaldığını gösterdiğini belirtti.