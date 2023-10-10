Amerikalı Tüketicilerin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi eylülde yüzde 3,7'ye yükseldi. Ayrıca, hanehalkı harcamalarındaki artış beklentisi değişmeyerek yüzde 5,3 seviyesinde kaldı.

Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi eylülde yüzde 3,7'ye yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, eylül ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi eylülde 0,1 puan artışla yüzde 3,7'ye çıktı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 3'e yükselirken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise 0,2 puan azalarak yüzde 2,8 seviyesine geriledi.

Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti eylülde değişmeyerek yüzde 5,3 seviyesinde kaldı. Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise eylülde 0,1 puan artışla yüzde 3'e çıktı.

Bu dönemde üniversite eğitiminin maliyetindeki artışa ilişkin beklenti yüzde 8,2'den yüzde 5,8'e geriledi ve 2013'ten bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Fiyat artışlarına ilişkin beklentiler, benzin, sağlık ve kira maliyetlerinde düşüş kaydederken, gıda maliyetlerinde yükseldi.

ABD'de eylül ayı enflasyonu perşembe günü açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artmıştı.

Ülkede perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 olması yönünde.