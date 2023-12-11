Amerikalı Tüketicilerin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Düşüyor

ABD Merkez Bankası'nın yayımladığı ankete göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda en düşük seviyesine indi. Gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,4'e düştü.

Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 3,4 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi kasımda 0,2 puan azalışla yüzde 3,4'e düştü. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3'te, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de yüzde 2,7 seviyesinde kaldı.

Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti kasımda 0,1 puan azalarak yüzde 5,2'ye indi. Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise kasımda değişmeyerek yüzde 3,1 seviyesinde kaldı.

Bu dönemde maliyetlerdeki artışa ilişkin beklentiler ise benzin için 0,5 puan azalışla yüzde 4,5'e, üniversite eğitimi için 0,2 puan azalarak yüzde 5,8'e, kira için 1,1 puan azalışla yüzde 8'e ve gıda için 0,3 puan azalarak yüzde 5,3'e indi. Sağlık maliyetlerindeki artışa ilişkin beklenti ise yatay bir seyir izleyerek yüzde 9,1 oldu.

ABD'de kasım ayı enflasyonu yarın açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede yarın açıklanacak kasım ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık bazda değişim göstermemesi ve yıllık yüzde 3,1 olması yönünde.