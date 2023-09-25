Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi, 7-8 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kongrede ambalaj sanayi ve sektörünü destekleyen birçok katılımcı bir araya gelecek ve 'Ambalaj Sanayinin Sürdürülebilirlik Yol Haritası' teması ele alınacak.

Ambalaj sektörünün temsilcileri İstanbul'da buluşacak.

Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi'nin ikincisi bu yıl 7-8 Aralık tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Ana teması 'Ambalaj Sanayinin Sürdürülebilirlik Yol Haritası' olarak belirlenen kongrede, ambalaj sanayi ve sektörünü destekleyen üretim dalları, araştırmacılar, öğrenciler, kamu kurumları, marka sahipleri, perakendeciler, sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek. Ambalaj sanayi ve sektörünü destekleyen üretim dallarını, araştırmacıları, öğrencileri, kamu kurumlarını, marka sahiplerini, perakendecileri, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmesi hedeflenen kongrenin teması ise 'Ambalaj Sanayinin Sürdürülebilirlik Yol Haritası' olarak belirlendi.

Sürekli bir gelişim içinde olan ambalaj sektörü gelen taleplerle farklılaşıyor. Türk ambalaj sektörü, mevcut şartlar göz önüne alındığında, üretim kapasitesi, nitelikli insan gücü ve rekabetçi yapısıyla çok daha büyük potansiyele sahip. Yükselen nüfusla birlikte ihtiyaçlar da çeşitlenirken, gıdadan temizlik ürünlerine kadar hayatın her noktasında yer alan ambalaja olan ihtiyaç da artıyor.

Kongrede, döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm, ambalaj malzemeleri ve sürdürülebilir üretim, güncel geri dönüşüm teknolojileri, ambalaj baskı teknolojileri, Türkiye'de ve dünyada ambalaj sektörü, ambalajda kalite ve yeni mevzuat, gıda ambalajlarında yenilikler, ambalaj tasarımı, ambalaj sektöründe enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, 11. endüstri 4.0 ve dijitalleşme konuları detaylı olarak ele alınacak. - İSTANBUL