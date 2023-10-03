Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik merkezi yarın açılıyor

Amazon'un Tuzla'da hayata geçirdiği lojistik merkezinin resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek. Açılış törenine siyaset ve bürokrasiden üst düzey isimlerin yanı sıra şirketin global yöneticileri de katılacak. Merkez, Türkiye'deki istihdam fırsatlarının artmasına ve KOBİ'lerin büyümesine katkı sağlıyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik politikalarıyla doğaya zarar veren fosil yakıt kullanımının önüne geçiliyor.

Amazon'un 100 milyon dolardan fazla yatırımla hayata geçirdiği Türkiye'deki ilk lojistik merkezinin resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un Tuzla'daki lojistik merkezinin resmi açılışı için siyaset ve bürokrasiden üst düzey isimlerin yanı sıra şirketin global yöneticilerinin katılımıyla tören düzenlenecek.

Törene, Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan ve Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott katılacak.

Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik merkezi olarak Eylül 2022'de faaliye başlayan merkez, o tarihten bu yana yüzlerce yeni istihdam fırsatı yaratırken, Türkiye'deki KOBİ'lerin işlerini büyütmelerine ve artan müşteri talebinin karşılanmasına önemli katkılar sağlıyor.

Türkiye'deki lojistik merkezinde sürdürülebilirliği de ön planda tutan Amazon'un 2040 yılına kadar sıfır karbon emisyon taahhüdünün bir parçası olarak binaların ısıtma ve sıcak su ihtiyacını yüzde 100 elektrik enerjisiyle karşılama politikasını sürdürüyor. Bu şekilde doğal gaz gibi doğaya zarar veren fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Binalardaki tüm ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri, bina yönetim sistemleri tarafından kolaylıkla kontrol edilirken, enerji israfı önleniyor ve çalışanlar için sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılıyor.

Şirket, istihdama ve KOBİ'lere olan desteklerinin yanı sıra Türkiye'deki toplumsal yatırımlarını da sürdürüyor.