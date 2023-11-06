Amazon'un gizli algoritmasıyla 1 milyar dolar kar ettiği iddiası

Federal Ticaret Komisyonu, Amazon'un haksız rekabete yol açan gizli bir algoritma kullandığı iddiasıyla dava açtı. İddiaya göre Amazon, bu algoritma sayesinde diğer perakendecilerin fiyatlarını etkileyerek 1 milyar dolar civarında ek kar elde etti.

Birçok şirket, kurum ve kuruluş piyasadaki rekabet ortamında yer alabilmek için farklı politikalar kullanır. Özellikle de bir e-ticaret pazaryeriyseniz politikaların yanında özel algoritmalar vb. programlara da ihtiyaç duyarsınız. Ancak bazı gizli algoritmalar rekabet kurallarını zedeliyor olabilir. Amazon'da bu tarz bir olay ile gündemde. İddiaya göre bu algoritma ile 1 milyar dolar kar etti. İşte detaylar…

Amazon'un gizli algoritması ona 1 miyar dolar kar getirdi!

E-ticaret siteleri, pazaryerleri aynı anda büyük veya küçük birçok farklı rakip site ile mücadele eder. Bununla birlikte sürekli gelişen rekabet ortamında yürütülen fiyat politikaları da önemlidir. Bununla beraber bazen fiyat güncellemeleri yaparak rakiplerinizin buna vereceği karşılığı ölçmek istersiniz. Böylece sizde kendinize en uygun fiyatlandırmayı yapar en yüksek karı hedeflersiniz.

İddialara göre Amazon'da bu tarz bir algoritmaya sahip. Ancak sahip olduğu bu algoritma Federal Ticaret Komisyonu'nun antitröst yasasına aykırı. Bu yasa doğrultusunda belirli rekabet kuralları ile satış yapmak zorundasınızdır. Aksi halde Federal Ticaret Komisyonu size yüklü bir miktarda ceza keser.

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Federal Ticaret Komisyonu'da Amazon'un haksız rekabete yer veren gizli bir algoritma kullandığı iddiasıyla e-ticaret devini dava etti. Buna göre Amazon sahip olduğu algoritma ile Target gibi diğer perakendecilerin fiyatlarında değişiklik yaptırıyordu. Nessie Projesi olarak isimlendirilen algoritma ile Amazon belirli bir gruptaki ürünlerin fiyatlarını arttırıyordu. Daha sonra diğer e-ticaret siteleri ve tedarikçilerin yapacağı fiyat değişikliklerini bekliyordu.

Algoritma tedarikçilerin yapacağı yeni fiyatlandırmalara göre farklı senaryolara hazırdı. Bu algoritma sayesinde piyasa fiyatlarını Amazon kendi belirlemiş oluyordu. Bu da şirkete 1 milyar dolar civarında ek bir kar getirdi. Amazon yaptığı açıklamada 2019 yılına kadar bu algoritmayı kullandığını ve daha sonrasındaysa algoritmayı siteden kaldırdığını belirtiyor. Ancak Federal Ticaret Komisyonu bu durumun böyle olmadığı konusunda ısrarcı.

Konuyla ilgili karar önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı ve ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı unutmayın!