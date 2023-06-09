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Amazon Türkiye, Prime Üyeleri İçin 'Çok Al & Az Öde' Hizmetini Devreye Aldı

Amazon Türkiye, Prime Üyeleri İçin 'Çok Al & Az Öde' Hizmetini Devreye Aldı

Ekonomi Haberleri

Amazon Türkiye, benzersiz avantajlarla sunduğu Prime programına yeni bir hizmet daha ekledi. 'Çok Al & Az Öde' hizmeti sayesinde Prime üyeleri, binlerce seçili üründe 250 TL ve üzeri alışverişleri için adet ve tutar limiti olmaksızın sepette yüzde 10 indirim hakkı kazanacak.

Amazon Türkiye, Prime üyeleri için "Çok Al & Az Öde" hizmetini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, benzersiz avantajlarla sunduğu Prime programına yeni bir hizmet daha ekledi. "Çok Al & Az Öde" hizmeti sayesinde Prime üyeleri, binlerce seçili üründe 250 TL ve üzeri alışverişleri için adet ve tutar limiti olmaksızın sepette yüzde 10 indirim hakkı kazanacak.

Prime üyelerinin indirimden faydalanmaları için ödeme sayfasında, ödeme bilgileri altındaki "Hediye Kartları ve Promosyon Kodları" yazan kutuya "PRIME10" kodunu girerek alışverişlerini tamamlamaları yeterli olacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

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