Amazon Türkiye lojistik merkezi açılış töreni

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, e-ticaretin büyük bir hızla gelişmeye devam edeceğini belirterek, "E-ticaret geliştiğinde farklı sektörlerin geliştiğini göreceğiz. Lojistik çok farklı bir boyuta taşınmaya başladı. Artık e-ticarette farkımızı lojistikte yakaladığımız hızda, inovasyonda elde edebiliyoruz. Bu manada da Türkiye gerçekten rekabetçi bir ortama sahip." dedi.

Amazon'un 100 milyon dolardan fazla yatırımla hayata geçirdiği Türkiye'deki ilk lojistik merkezinin açılış töreni yapıldı.

Törene, TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan ve Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat deprem felaketi sürecinde çalışanlarıyla, depolarıyla, uçaklarıyla, sağladığı maddi yardımlarla Türkiye'nin seferberliğine destek olan Amazon'a teşekkür etti.

Kovid-19 salgını döneminde Amazon ile çok yakın çalıştıklarını belirten Varank, "Cumhurbaşkanı'mızın 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza gönderdiği maskeleri, kolonyaları Amazon'da beraber paketledik. Beraber her bir eve ulaştırdık. O zaman bir nebze olsun özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu desteği almaktan mutlu oldular." diye konuştu.

Varank, Amazon Türkiye'nin kısa bir süre önce faaliyete başlamasına rağmen bugün 50 bine yakın müteşebbisin ürünlerini pazarladığı, 500 milyon avro ihracatın gerçekleştiği devasa bir pazar yerine dönüştüğünü söyledi.

Amazon'un özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerin şirketlerini büyütmeleri için çok önemli katkılar sağladığını dile getiren Varank, "Amazon Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı'mız ile yürüttüğü 'Bir Tıkla İhracat' programı da çok kıymetli. Hangi ölçekte olursa olsun işletmelerimiz ilk kez ihracat yapmaya bu sayede başlamış oluyorlar. Bu da onlar açısından küresel pazarlara erişim noktasında büyük bir avantaj sağlıyor. Hali hazırda 1000'den fazla vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayan Amazon bugün resmi açılışını yapacağımız bu lojistik merkeziyle bu sayıyı daha da artıracak." dedi.

Varank, geçen yıl küresel ticaret 32 trilyon doların üzerine çıkarken, e-ticaretin yaklaşık 6 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını, Türkiye'nin e-ticaret hacminin geçen yıl bir önceki yıla kıyasla iki katına çıkarak 30 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Türkiye'de hali hazırda 600 bin firmanın e-ticaret yaptığını dile getiren Varank, geçen yıl ülkede çevrim içi siparişlerin oranının 5 milyar liraya ulaştığını, özellikle salgın sürecinde ekonominin lokomotifi haline gelerek işletmelere can suyu olan e-ticaretin pek çok sektörde tek kanal haline geldiğini söyledi.

Mustafa Varank, e-ticaretin büyük bir hızla gelişmeye devam edeceğini belirterek,"E-ticaret geliştiğinde farklı sektörlerin geliştiğini göreceğiz. Lojistik çok farklı bir boyuta taşınmaya başladı. Artık e-ticarette farkımızı lojistikte yakaladığımız hızda, inovasyonda elde edebiliyoruz. Bu manada da Türkiye gerçekten rekabetçi bir ortama sahip." diye konuştu.

"Yatırımları Türkiye'ye çekebilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Hükümet olarak her zaman rekabetten yana olduklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"E-ticaret kanunuyla ilgili farklı düşünceler, tartışmalar var. Eğer biz bu rekabet ortamında değiştirmemiz, yapmamız gereken değişiklikler varsa bunlarla ilgili de açığız. Bu manada da size her türlü desteği verebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin önü açık. Biz global firmaların şu anda Türkiye'ye duyduğu ilgiden memnunuz. Birçok firma özellikle salgından sonra kendi operasyon, AR-GE merkezlerini Türkiye'ye taşıdılar. Türkiye'de operasyonu olanlar bu operasyonlarını büyüttüler. Çünkü Türkiye gerçekten kıtaların birleştiği noktada genç ve dinamik nüfusuyla özellikle son dönemde altyapılara yaptığı yatırımlar sayesinde bir lojistik koridor olma özelliğiyle global markalar için önemli bir ülke olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Biz şirketlere diyoruz ki eğer kazanmak istiyorsanız Türkiye'ye de kazandırmak istiyorsanız gelin ülkemize yatırım yapın. Burada varlığınızı oluşturun, büyütün. Bu sayede hem siz kazanın hem Türkiye kazansın. Amazon gibi global markaların Türkiye'ye olan ilgisinin artacağına inanıyorum. Yatırımları Türkiye'ye çekebilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını bir yatırım yüzyılına dönüştürmeye kararlıyız"

Programın ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Amazon'un yatırımına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin ekonomisinin hızla büyürken dijitalleştiğini, aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkelerinin kendileri için bütün yatırımlarda temel bir prensip haline geldiğini ve bu yatırımın Türkiye'nin stratejisi ve beklentileriyle örtüştüğünü söyledi.

Amazon'un yatırımının, değeri, oluşturduğu istihdam, ekonomi açısından, sağlayacağı tedarik zincir rolü açısından çok kritik olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, "Ama bizim için daha önemli bir boyutu var, aracılık edeceği e-ihracat. Türkiye'de birçok KOBİ'miz ve mikro ihracatçımız var. Bunlar bütün bu dijital pazar yerleri vasıtasıyla ihracatçı haline geliyor. Amazon'un kurmuş olduğu bu tesis de ticareti, ihracatı kolaylaştıracak altyapılardan biri. Ekonomi dijitalleşiyor, şirketler dijitalleşiyor ama her zaman böyle fiziksel altyapılara ihtiyaç oluyor. Bu tip bir altyapının ülkemize kazandırılmış olması da bizim için kıymetli." diye konuştu.

Amazon ile hem Yatırım Ofisi hem diğer kamu paydaşları ile çok yakın çalıştıklarını belirten Dağlıoğlu, "Bizim temennimiz yatırım projelerinin bununla sınırlı kalmaması. Biz önümüzdeki yıllarda Amazon'dan daha fazla yatırım çekmek için kendileriyle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını bir yatırım yüzyılına dönüştürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Burak Dağlıoğlu, "Bu 100'üncü yılda gelen bu yatırım için de Amazon'a teşekkürlerimizi ilettik. Eminiz bu ikinci yüzyılımızda da daha fazla yatırımlar yapacaklar." dedi.