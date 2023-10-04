Amazon Türkiye lojistik merkezi açılış töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, "Amazon, KOBİ'lerimizin dijitalleşmesi ve ihracatında önemli bir kaldıraç oluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, " Amazon, KOBİ'lerimizin dijitalleşmesi ve ihracatında önemli bir kaldıraç oluşturdu. Global operasyonlarındaki bilgi ve tecrübeyi ekosistemimize kazandırıyor. Dahası, yaptığı entegre yatırımlar ile ülkemizin lojistik kapasitesine önemli katkıda bulunuyor." dedi.

Amazon'un İstanbul Tuzla'da hayata geçirdiği Türkiye'deki ilk lojistik merkezinin resmi açılış töreni üst düzey katılımla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, Amazon gibi küresel oyuncuların Türkiye'de faaliyetlerini, ülke ekonomisine sundukları çok boyutlu katkıları nedeniyle önemli gördüklerini söyledi.

Çoştu, "Amazon KOBİ'lerimizin dijitalleşmesi ve ihracatında önemli bir kaldıraç oluşturdu. Global operasyonlarındaki bilgi ve tecrübeyi ekosistemimize kazandırıyor. Dahası, yaptığı entegre yatırımlar ile ülkemizin lojistik kapasitesine önemli katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de 5,2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"

Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego da faaliyet gösterdikleri ülkelerde yıllardır yerel kalkınmaya katkıda bulunarak birçok istihdam olanağı ve ekonomik fırsat yarattıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Mutlulukla dile getirmek istiyorum ki Türkiye de bu ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de faaliyete başladığımız 2018'den bu yana 5,2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve halihazırda 1000'den fazla kişi istihdam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde pozitif bir rol oynamayı amaçlayan global bir şirketiz ve bu hedefle küresel ölçeğimizi ve inovasyon yeteneğimizi çalışanlarımızın bir parçası olduğu toplulukları güçlendirmek için kullanmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda Türkiye'de de LÖSEV'e (Lösemili Çocuklar Vakfı) destek olmanın ve Lösante Hastanesi'nde tedavi gören cesur küçük bireylerin ilaç masraflarına destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"Türkiye'de kaliteli istihdam sağlamak ve iş yeri güvenliği en önemli önceliğimiz"

Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan ise Türkiye'de açtıkları ilk lojistik merkezlerinin, bu ülkeye olan bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Artan müşteri talebinin karşılanması konusunda önemli katkılar sağlayan merkezin geniş yelpazede istihdam olanağı sunduğunu dile getiren Karadoğan, "Çalışanlarımızın refahı, iş modelimizin temelinde yer alıyor ve güvenlik, kapsayıcılık ve saygıya dayalı bir çalışma ortamını teşvik ediyoruz. Sunduğumuz bu çalışma ortamına ek olarak çalışanlarımızın bir parçası olduğu toplulukları desteklemek adına ilgili kurumlarla diyalog halinde olmaya ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott da Türkiye'de Amazon'da satış yapan KOBİ'lerin sayısının 2022'de yüzde 50'den fazla artarak 45 binin üzerine çıktığını bildirdi.

KOBİ'lerin ihracat satışlarının 2022'de önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde artarak 500 milyon avroya yaklaştığını dile getiren Marriott, Amazon'un, Türkiye'deki KOBİ'ler için satışlarını artırma, markalaşma ve istihdam yaratarak işlerini büyütme olanağı sağlamak için yenilikler yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Marriott, Türkiye'de faaliyete başladıkları günden beri Amazon'da satış yapan girişimcileri ve KOBİ' desteklediklerini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu faaliyetlerimizin hem satış ortaklarımız hem de müşteriler için olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini görmek bizim için son derece gurur verici. Tuzla'da kurduğumuz ilk lojistik merkezimizin Türkiye'deki KOBİ'lerin büyümesine olan katkılarını şimdiden görüyoruz. KOBİ'lerimizin işlerini büyütebilmeleri ve ihracat yapmalarını kolaylaştırmak için lojistik hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Amazon, Türkiye'deki toplumsal ve sürdürülebilirlik yatırımlarını sürdürüyor

Açılış töreninde verilen bilgiye göre, Amazon, Türkiye'de faaliyetlerine başladığı 2018'den bu yana İstanbul'daki kurumsal ofisleri ve lojistik merkezi aracılığıyla 1.000'i aşkın kişiye istihdam sağladı. Dünyanın herhangi bir yerine kurulan bir Amazon lojistik merkezi 60'tan fazla farklı rol aracılığıyla istihdam olanakları sunuyor.

Şirket, istihdama ve KOBİ'lere olan desteklerinin yanı sıra Türkiye'deki toplumsal yatırımlarını da sürdürüyor. Amazon, şubatta yaşanan deprem felaketinden saatler sonra, afetten etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren kurumlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla acil ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak adına yardım programını devreye sokmuştu.

Amazon ayrıca, depremden etkilenen bölgelere kritik destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarına toplam 600 bin dolarlık nakdi bağış taahhüdünde bulunurken, sahada çalışan çeşitli STK'lere on binlerce acil yardım malzemesi sevk etmiş, 16 Amazon mağazasında bağış kampanyaları düzenlemiş, ABD ve Almanya'dan en çok ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyan iki Amazon Air kargo uçağını Türkiye'ye göndermiş ve Amazon Türkiye Afet Yardım Merkezi'ni kurmuştu. Şirket, ek olarak Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne katılmıştı.

Deprem yardımlarına ek olarak Amazon, lojistik merkezi aracılığıyla farklı alanlardaki toplumsal desteklerini de sürdürüyor. Haziranda Tuzla Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Teknolojiyle Geleceğe Gülümse" projesi, ilk yılında 4 binden fazla gencin kodlama, makine öğrenimi ve üç boyutlu tasarım gibi dijital yetkinliklerini geliştirmelerine fırsat tanıyacak.

Amazon, son olarak açılış töreninde Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) olan desteklerini de duyurdu. Şirket, 2017'den beri pediatrik hastanelere ve kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarına 26 milyon doların üzerinde bağış yaptı.

Türkiye'deki lojistik merkezinde sürdürülebilirliği de ön planda tutan Amazon, 2040'a kadar sıfır karbon emisyon taahhüdünün bir parçası olarak İstanbul'daki lojistik merkezi de dahil olmak üzere, yeni yaptığı binaların ısıtma ve sıcak su ihtiyacını yüzde 100 elektrik enerjisiyle karşılama politikasını sürdürüyor.