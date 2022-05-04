Amazon Türkiye'den Anneler Günü'ne özel Hediye Rehberi

Amazon Türkiye, yaklaşan Anneler Günü için yüz binlerce önerinin bulunduğu Hediye Rehberi hazırladı.

Amazon Türkiye açıklamasına göre, rehberde, elektronik, spor ve outdoor, moda, kitap, hobi, oyun ve oyuncak,sağlık ve bakım ile ev ve mutfak kategorilerinde yüz binlerce alternatif hediye önerisi yer alıyor.

Annelere hediye almak isteyen çocuklara ve eşlere yönelik hazırlanan rehber, tek tıkla en anlamlı hediyeyi bulmayı sağlıyor.

Ayrıca hediye önerilerini 50 TL, 100 TL, 200 TL, 500 TL altı veya 500 TL üstü şeklinde fiyatlara göre kategorilendirme imkanı sunuluyor.

Rehberde bulunan 8 kategori altındaki hediyelere karar verilmemesi durumunda "kararsız kalanlar için Amazon hediye kartları" imkanı da mevcut.

Bu alana giriş yapıp Anneler Günü'ne özel hazırlanan hediye kartı şablonu seçilerek, 5 bin TL'ye varan alışveriş kartı alınabiliyor.