Amazon Türkiye'de Ev ve Mutfak Ürünlerinde İndirim Fırsatı

Amazon Türkiye, 'Gülümseten Kasım Fırsatları' etkinliği kapsamında ev ve mutfak kategorisinde indirim imkanı sunuyor. Kampanya dahilinde seçili ürünlerde kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı da sağlanıyor.

Amazon Türkiye'nin 30 Kasım'a kadar sürecek geleneksel alışveriş etkinliği "Gülümseten Kasım Fırsatları" kapsamında "ev ve mutfak" kategorisinde indirim imkanı sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Gülümseten Kasım Fırsatları" kampanyasına evleri ve mutfakları güzelleştirecek fırsatlar da dahil oldu.

Kampanya kapsamında sunulan indirimlerin yanı sıra seçili ürünlerde kredi kartlarına 12 aya varan ve yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanı sağlanıyor.