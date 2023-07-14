Amazon Prime Day, Şirket Tarihindeki En Büyük Satış Günü Oldu

Amazon, Prime Day etkinliğinin ilk gününün şirket tarihindeki en büyük satış günü olduğunu ve iki günlük etkinliğin şimdiye kadarki en büyük Prime Day olduğunu duyurdu. Alışveriş yapanlar 375 milyondan fazla ürün satın aldı.

SAN FRANCİSCO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Amazon, Prime Day etkinliğinin ilk gününün "şirket tarihindeki en büyük satış günü" olduğunu ve iki günlük etkinliğin "şimdiye kadarki en büyük Prime Day" olduğunu duyurdu.

Amazon, Perşembe günü yaptığı açıklamada alışveriş yapanların 11 ve 12 Temmuz'daki iki günlük satış etkinliği sırasında 375 milyondan fazla ürün satın aldığını bildirdi. Geçen yıl şirket, 300 milyon ürün satmıştı.

Adobe Analytics verilerine göre, ABD'li tüketicilerin harcamaları 12,7 milyar ABD dolarına ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 6,1'lik bir büyüme kaydetti.

Amazon'un Prime Day etkinliğinin ilk gününde ABD'deki satışlar bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 artarak 6,4 milyar dolara ulaştı. Tüketiciler, Prime Day etkinliğinin ikinci gününde yıllık yüzde 6,4 artışla 6,3 milyar dolar harcadı.

Numerator veri şirketine göre, müşteriler bu yıl sipariş başına daha fazla harcama yaptı ve geçen yılki Prime Day etkinliğinde 52,26 dolar olan ortalama sipariş tutarı, bu yıl 54,05 dolar oldu.

Amazon ilk Prime Day etkinliğini 2015 yılında düzenlemişti. Geçen yıl ise 12-13 Temmuz ve 11-12 Ekim tarihlerinde iki Prime Day satışı gerçekleştirdi.