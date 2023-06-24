Amazon, Hindistan'a 15 milyar dolar daha yatırım yapacak

E-ticaret devi Amazon, Hindistan'a 15 milyar ABD doları ek yatırım yaparak ülkedeki toplam yatırımını 26 milyar dolara çıkarmayı planladığını duyurdu.

YENİ DELHİ, 24 Haziran (Xinhua) -- E-ticaret devi Amazon, Hindistan'a 15 milyar ABD doları ek yatırım yaparak ülkedeki toplam yatırımını 26 milyar dolara çıkarmayı planladığını duyurdu.

Duyuru, Cuma günü Washington'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşen Amazon CEO'su Andy Jassy tarafından yapıldı.

Hindistan Başbakanlık Ofisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, e-ticaret alanında görüşmelerde bulunan Modi ve Jassy'nin ayrıca Hindistan'daki lojistik sektöründe Amazon ile daha fazla işbirliği potansiyelini ele aldıklarını belirtti.

Açıklamada, "Başbakan, Amazon'un Hindistan'daki Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin dijitalleşmesini teşvik etme girişimini memnuniyetle karşıladı" ifadesi kullanıldı.