Amazon.com.tr, kurumsal müşterilere özel ofis ihtiyaçları mağazası açtı

Amazon.com.tr, kurumsal müşterilerine özel hayata geçirdiği 'Ofis İhtiyaçları Mağazası'ndan ürün tedarik eden işletmelere kurumsal fatura seçeneği sunuyor. Mağazada temizlik ürünlerinden ofis sandalyelerine, kırtasiyeden elektroniğe geniş bir ürün seçkisi bulunuyor. Ayrıca, büyük miktarda sipariş veren işletmeler 'Çok Al & Az Öde' hizmetiyle indirimden faydalanabilecek.

Amazon.com.tr, kurumsal müşterilerine özel hayata geçirdiği "Ofis İhtiyaçları Mağazası"ndan ürün tedarik eden işletmelere kurumsal fatura seçeneği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ofis İhtiyaçları Mağazası'nda müşteriler ihtiyaç duydukları tüm ofis ürünlerini kurumsal fatura seçeneği ile kolaylıkla satın alabilecek.

Müşterilerin ofis ürünleri tedarikini hızlı ve güvenilir teslimat ile kolaylaştıran mağazada temizlik ürünlerinden ofis sandalyelerine, kırtasiyeden elektroniğe geniş bir yelpazeden ürün seçkisi bulunuyor.

İşletmeler, kurumsal fatura seçeneğiyle ofis alışverişleri için ödemelerini kolayca yapıp, faturalandırma süreçlerini basitleştirirken, büyük miktarda sipariş veren işletmeler de seçili ürünlerde "Çok Al & Az Öde" hizmetiyle 5 ürün alımına yüzde 5, 10 ürün alımına ise yüzde 10 indirimden faydalanabilecek.

Mağazanın açılışına özel, temizlik ürünlerinden ofis sandalyelerine, kırtasiyeden elektroniğe birçok ofis ürününde geçerli, her gün yenilenecek indirim kampanyası da 6 Ekim'e kadar sürecek.