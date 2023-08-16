Amazon.com.tr'de Sezon Sonu Fırsatları Başladı

Amazon.com.tr'de ilkbahar ve yaz ürünlerinin kaçırılmayacak indirimlerle sunulduğu 'Sezon Sonu Fırsatları' kampanyası 18 Ağustos'ta sona eriyor. Müşteriler, birbirinden uygun fırsatlardan faydalanarak günlük giyimden ayakkabılara, kadın giyimden saat ve aksesuarlara kadar birçok kategoride yer alan ürünleri satın alabiliyor.

Amazon.com.tr'de ilkbahar ve yaz ürünlerinin kaçırılmayacak indirimlerle sunulduğu "Sezon Sonu Fırsatları" 18 Ağustos'ta sona eriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında müşteriler, günlük giyimden ayakkabılara, kadın giyimden saat ve aksesuarlara kadar birçok kategoride yer alan ürünleri birbirinden uygun fırsatlardan faydalanarak satın alabiliyor.

"Sezon Sonu Fırsatları" çerçevesinde uygun fiyatlarla sunulan ürünler arasında Adidas Galaxy Q Erkek Ayakkabı, Camper Pelotas XLF Kadın Spor Ayakkabı, Levi's Essential Western Kadın Gömlek ve Tommy Hilfiger Unisex güneş gözlükleri gibi kıyafet ve aksesuarlar yer alıyor.