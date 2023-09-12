Amasya Yıkılgan köyünde sulama havuzu yapıldı

Amasya İl Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı Yıkılgan köyünde sulama havuzu yapıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, köylerdeki vatandaşların tarımsal faaliyetlerine destek olmak için basınçlı sulama sistemleri çalışması yürütülüyor.

Son olarak merkeze bağlı Yıkılgan köyünde 270 metreküp sulama havuzu yapıldı.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Sayın Valimizin talimatları, İl Genel Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerimizin destek ve katkılarıyla, Yıkılgan köyünde sulama havuzu yapılmış olup 400 metre boru döşeyerek 25 hektar alanda da sulama randımanı artırılmıştır." ifadelerini kulandı.