Amasya Suluova'da TMO Hububat Alımına Başladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) hububat alımına başlandı. Suluova Ziraat Odası Başkanı Savaş Üçok, hububat alımının bu hafta başladığını ve çiftçilerin elindeki son ürüne kadar alımın süreceğini belirtti. İlçede 25 bin dönüm arpa ve 140 bin dönüm buğday ekimi yapıldığı ve yaklaşık 100 bin ton hububat rekoltesi beklenildiği ifade edildi. Hububat ve samanının ilçe ekonomisine yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) hububat alımına başlandı.

İlçedeki özel bir fabrika tesisinde oluşturulan TMO alım merkezini ziyaret eden Suluova Ziraat Odası Başkanı Savaş Üçok, AA muhabirine, hububat alımının bu hafta başladığını söyledi.

Çiftçilerin elindeki son ürüne kadar alımın süreceğini belirten Üçok, "Suluova bölgemizde 25 bin dönümde arpa ve 140 bin dönümde de buğday ekimi yapılmış olup, yaklaşık 100 bin ton hububat rekoltesi bekliyoruz. İlçemiz ekonomisine hububat ve samanının yaklaşık 1 milyar lira katkısı olacağını düşünüyoruz. 2023 hasat dönemimiz tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Üçok, hububat teslimi ile randevu alımlarının ilk günlerinde alım kapasitesinin düşük olması nedeniyle çiftçilerin bazı sıkıntılar yaşadığını, bu konuda TMO yetkilileri ile görüşerek daha önce 250 ton olan günlük buğday ve arpa alım kapasitesini 500 tona kadar yükselttiklerini dile getirerek, ayrıca randevu kapasitesinin de artırılmasını sağladıklarını kaydetti.