Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası dualarla başladı. Şeker pancarı üretiminin iki kat arttığı bu yıl fabrikanın 825 bin ton pancardan 92 bin ton kristal şeker, 33 bin ton melas ve 206 bin ton küspe üretilmesi planlanıyor.

Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası başladı

AMASYA - Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası dualarla başladı. Şeker pancarı üretiminin iki kart arttığı bu yıl fabrikanın 825 bin ton pancardan 92 bin ton kristal şeker, 33 bin ton melas ve 206 bin ton küspe üretilmesi planlanıyor.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, bu yıl pancar ekiminin geçen yıla oranla iki kat arttığını belirtti. 70. kampanya döneminde 5 ilde, 16 ilçede, 10 bölgemizde 335 köyde 7 bin 500 çiftçiyle sözleşme yapıldığına değinen Özarslan, "110 bin dekar pancar ekimi gerçekleştirilmiştir. Bu ekimlerden kendi sahamızda 675 bin ton, dış sahada 150 bin ton olmak üzere 825 bin ton pancar tesellüm edilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

Programa, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanvekili Gönül Cebeci, diğer yetkililer ile çiftçiler katıldı.

Kurban kesilip dualar edilen programda fabrikaya ürünlerini teslim edilen ilk 10 çiftçiye ödül ve plaket verildi. Ayrıca milletvekili İpek'e beş yıl önce hayatını kaybeden Amasya Şeker Fabrikası emeklisi olan babası Ali İpek'in işçi sicil kartı hediye edildi.