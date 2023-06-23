Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nden 100 kilogram trüf mantarı toplandı

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 100 kilogram trüf mantarı toplandı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormanlarda bulunan zenginliklerin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmada, trüf mantar türlerinin doğal olarak yetiştiği alanların koordinatları ve alan bilgileri kaydedildi. Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illerinde personelin yaklaşık 100 kilogram trüf mantarı toplayarak mantar sektöründeki şirketlere sattığı belirtildi. Yıl sonuna kadar 1 tona yakın trüf mantarı toplanması hedefleniyor.