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Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nden 100 kilogram trüf mantarı toplandı

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nden 100 kilogram trüf mantarı toplandı

Ekonomi Haberleri

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 100 kilogram trüf mantarı toplandı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormanlarda bulunan zenginliklerin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmada, trüf mantar türlerinin doğal olarak yetiştiği alanların koordinatları ve alan bilgileri kaydedildi. Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illerinde personelin yaklaşık 100 kilogram trüf mantarı toplayarak mantar sektöründeki şirketlere sattığı belirtildi. Yıl sonuna kadar 1 tona yakın trüf mantarı toplanması hedefleniyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 100 kilogram trüf mantarı toplandı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünce ormanlarda bulunan zenginliklerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Ormanlarda yapılan çalışmada, trüf mantar türlerinin doğal olarak yetiştiği alanların koordinatları ve alan bilgilerini kayıt altına alındığı aktarılan açıklamada, sorumluluk bölgesi olan Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illerinde personelin yaklaşık 100 kilogram trüf mantarı toplayarak mantar sektöründeki şirketlere sattığı ifade edildi.

Açıklamada, yıl sonuna kadar gastronomi alanında "kralların yiyeceği" olarak bilinen trüf mantarının 1 tona yakın toplanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Ekonomi

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