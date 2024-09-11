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Amasya'nın Taşova ilçesinde çeltik hasadı başladı

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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyünde çeltik hasadı başladı. Hasat etkinliğine Taşova Kaymakamı İmran Demirel ve ilçe protokolü katıldı. Mülkbükü köyünde bin 500 tona yakın rekolte bekleniyor.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyünde çeltik hasadı başladı. Hasat etkinliğine Taşova Kaymakamı İmran Demirel ve ilçe protokolü katıldı.

Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyünde çeltik hasadının başlaması dolayısıyla hasat etkinliği düzenlendi. Yetiştirilen çeltiklerin Çorum'un pirinciyle marka olan Osmancık ilçesine de satıldığı köyde bin 500 tona yakın rekolte bekleniyor.

Mülkbükü Köyü Muhtarı İbrahim Özdemir, "Sezonun ilk pirincini biçip hasadımıza başladık. Bin 700 dekar ekimimiz var. Bin 500 tona yakın üretim yapacağız. Ürettiğimiz ürünleri Osmancık, Bafra ve buradaki pirinç fabrikamıza gönderiyoruz. Buralarda pazarlıyoruz" dedi.

Çeltiğin köy için önemli bir gelir kaynağı olduğuna değinen Özdemir, "Köy parayı bundan kazanıyor. Her sene bizi ayakta tutan pirinç. Ekimimizi çoğaltmaya zorluyoruz, bu sefer suyumuz yetersiz. Suyumuzu da kaymakam beye söyledik. İnşallah o da tedarikine bakacak. Köyümüzün ekonomisine 60 milyon TL'ye yakın kadar katkısı olacak" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Taşova amasya Tarım

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